Alagutakat számoltak fel a szerb-magyar határ alatt

Eldőlt, hogy Budapest rendezhet atlétikai világbajnokságot, hiszen a IX. kerület és Csepel támogatja a stadionépítést - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, rossz hír viszont, hogy a Fővárosi Közgyűlés jelenlegi formájában nem támogatja a dél-budai centrumkórházat. Karácsony Gergely szavai és a tettei nincsenek összhangban a tervezett fővárosi szuperkórházzal kapcsolatban - jelentette ki Hollik István kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A politikus kifejtette: nem fogják könnyen feladni, a jövő hétre összehívott Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának is napirendjére tűzik a kérdést. Kiszállt a győri polgármesteri posztért folyó küzdelemből Glázer Tímea – tudta meg a 24.hu. A DK-s politikus november elején még azt hangoztatta, kész az újraindulásra, de visszalépésével bizonytalanná vált, hogy ellenzéki oldalon kik indulhatnak a posztért. Kunhalmi Ágnes továbbra is tagadja, hogy korrupció történt volna Kispesten. A szocialisták választmányi elnöke a Hír Tv-nek azt mondta: ő nem ismeri a bizonyítékokat. Érdemi válasz helyett elmenekült és hazugnak nevezte egy korábbi cikke miatt a DK-s Vadai Ágnes Szarvas Szilvesztert, a Hír TV Informátor című műsorának szerkesztő-riporterét, miután kollégánk Gyurcsány Ferenc pártjára nézve kellemetlen kérdést tett fel. Szarvas Szilveszter arról kérdezte a politikust, hogy a DK-nak köze van-e a Borkai Zsoltot lejárató Az ördög ügyvédje bloghoz és a párthoz közel álló emberek milyen szerepet játszottak a videó kiszivárogtatásában. A júniusban indult Magyar Állampapír Plusz értékesített állománya elérte a 2845 milliárd forintot - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Minőségi bérrendszert, feladatfinanszírozást kívánnak bevezetni a szakképzésben, a béremelésre a kormány 35 milliárd forintot fordít - mondta Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár az M1-en. A Schaeffler-csoport 23,5 milliárd forintos beruházással új gyárat épít Szombathelyen, 150 új munkahelyet teremtve, amelyhez a kormány 5 milliárd forint vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújt - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. A Vidékfejlesztési program keretében az eddig odaítélt több mint 150 milliárd forint támogatásból 34 milliárd forint jutott a húsfeldolgozó ágazatnak - mondta Nagy István agrárminiszter. Magyarország külkereskedelmi többletének több mint felét az agrárium adja az idén, és ez azt mutatja, hogy az ágazat jó irányban, jól fejlődik - jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Folytatódik a kormány CT-programja a központi régióban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Magyarország innovációs teljesítményének növelése érdekében hangsúlyos törekvés az egyetemekre épülő innovációs ökoszisztéma létrehozása - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Szinte automatikussá válik a gyermekszületéssel, a házassági névváltoztatással, az elhalálozással, valamint a jogosítványszerzéssel kapcsolatos ügyintézés 2021 februárjától - mondta Pogácsás Tibor államtitkár az M1-en. Állandósuló és folyamatosan növekedő migrációs nyomással kell számolni - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, kiemelt terület a Nyugat-Balkán biztonsága, a migráció kérdése. A Nyugat-Balkánon 98 ezer illegális bevándorló torlódott fel, és ez Közép-Európa számára is kockázati tényező. Meg kell reformálni az Európai Uniót, az eurózónát, magát az eurót – jelentett ki Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Jó, de megkésett lépés a német és a francia kormánynak az Európai Unió reformját célzó kezdeményezése - mondta Kiszelly Zoltán politológus az M1-en. Magyarország 50 millió dolláros kötöttsegélyhitel-program elindításában állapodott meg Kenyával - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország támogatja az EU horvát elnökségének célkitűzéseit - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő Eszéken Andrej Plenkovic horvát kormányfővel tartott munkaebédjét követően. Össze kell kapcsolni Horvátországot és Magyarországot, hogy Szlavónia és Baranya megye ismét a világ közepe, irigyelt térség lehessen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a horvátországi Eszéken. Európa kiemelt érdeke, hogy Egyiptomban biztonság legyen, és az ország sikerrel vegye fel a küzdelmet a terrorizmussal szemben - monda Áder János államfő Kairóban. Az európai kis- és középvállalkozások támogatásáról és az Európai Unió külső versenyképességének erősítéséről tárgyalt György László államtitkár a Versenyképességi Tanács ülésén Brüsszelben. Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot a tagországok állam- és kormányfőiből álló Európai Tanács. Éghajlat- és környezeti vészhelyzetet bejelentő állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament. Az olasz államfő közbelépését, a miniszterelnök parlamenti számonkérését és lemondását követelte Matteo Salvini, a Liga és a jobbközép ellenzék vezetője. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa közölte: a görög kormány arról biztosította őt, hogy nem lesznek fogvatartási központok az Égei-tengeren azután, hogy Athén idegenrendészeti központok létrehozását jelentette be a szigeteken. Rendkívüli kormányülést hívott össze Joseph Muscat máltai miniszterelnök Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolásának ügyében – a máltai kormányfő elutasítja a gyanúsított Yorgen Fenech üzletember kegyelmi kérelmét. Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy kész felülvizsgálni Franciaország „beavatkozási eszközeit” a Száhel-övezetben, és arra kérte a szövetségeseit, hogy jobban vegyenek részt a terrorizmus elleni küzdelemben a régióban. Az azeri kormánypárt úgy döntött, hogy előrehozott parlamenti választások kiírását kéri Ilham Aliyev elnöktől, és kezdeményezi a parlament feloszlatását - közölte a párt egyik vezető tisztségviselője. Legkevesebb 30 tüntetőt megöltek a dél-iraki Násziríjában, további 180 ember megsebesült - jelentette az Emberi Jogok Iraki Megfigyelőközpontja nevű helyi civil szervezet. Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett az amerikai elnök. Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok jelentősen csökkenteni fogja az Afganisztánban állomásozó csapatainak létszámát. A radikális iszlamista tálibokkal folytatott béketárgyalások újraindítását jelentette be Donald Trump amerikai elnök Bagramban. Az Egyesült Államok azzal vádolta meg Hágában Oroszországot, hogy segít Szíriának eltussolni a vegyi fegyverek bevetését a polgárháborúban, oly módon, hogy akadályozza a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet tényfeltáró munkáját. Lezuhant egy kisrepülőgép Kanada keleti részén, heten meghaltak - közölte a TSB kanadai közlekedésbiztonsági hatóság. Halálra gázoltak egy gyalogost Tiszaföldvár külterületén - közölte a rendőrség a honlapján. Halálra gázoltak egy kerékpáros nőt Lakiteleknél - közölte a rendőrség a honlapján. Két, a szerb-magyar határ alatt átvezető alagutat számoltak föl - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A Ferencváros hazai pályán 2:2-es döntetlent játszott az Espanyollal a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 5. fordulójában, ezzel életben tartotta továbbjutási esélyeit. A Sopron Basket hazai pályán két ponttal kikapott a lengyel Gdyniától a női kosárlabda Euroliga ötödik fordulójában. A Cegléd hazai pályán öt ponttal győzött a belga Namur ellen a női kosárlabda Európa Kupa ötödik fordulójában.