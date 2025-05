Akkora halpusztulás történt a Velencei-tóban, hogy már a válságtanácskozást is összehívták

Megosztás itt:

A lap azt írja, a problémáról elsőként magánszemélyek számoltak be, akik főként kisebb haltetemeket találtak nagy mennyiségben a vízpartokon. A feol.hu nem hivatalos információi szerint a helyzetet jelenleg is vizsgálják a szakemberek. Úgy tudni, egy korábbi, szennyvízhez köthető esettel ellentétben most nem szennyezésre, hanem fajspecifikus betegségre gyanakodnak a szakemberek.

Minden jel arra mutat, hogy ez valamilyen, kifejezetten az ezüstkárászokat sújtó probléma lehet. Az elhullások szinte mindenütt azonos fajból származnak, ezért ez jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv

– tudta meg, a lap.

Szombattól óta már folyamatosan zajlik a tetemek begyűjtése, és halegészségügyi vizsgálatok céljából mintákat is eljuttattak az illetékes laborokba. A Vízügy pedig folyamatosan végzi a vízminőségi vizsgálatokat.

Május 12-én, hétfőn délután válságtanácskozást tartanak az érintett szervezetek. A találkozótól a helyzet tisztázását, a háttérben álló okok feltárását várják a résztvevők.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH