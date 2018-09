Aki ver, az nem haver

2018. SZEPTEMBER 26., SZERDA OKTÓBER MÁSODIK HETÉBEN KERÜLHET A PARLAMENT ELÉ A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ KORMÁNYPÁRTI HATÁROZAT. TARLÓS ISTVÁN LESZ A FIDESZ FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE 2019-BEN NÉPSZAVA. EURÓPA KIVÁLÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL DOLGOZHATJA LE VERSENYHÁTRÁNYÁT MONDTA ORBÁN VIKTOR A SZAKMÁK EURÓPA-BAJNOKSÁGÁNAK MEGNYITÓJÁN. AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER GYAKOROLJA OKTÓBERTÕL A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM FENNTARTÓI JOGAIT MAGYAR KÖZLÖNY. A FIDESZ NEM ÉRT EGYET A KÉK KÁRTYA-RENDSZER EGYSZERÛSÍTÉSÉVEL, MERT A PÁRT SZERINT AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT SEGÍTI. HOLLIK ISTVÁN: BRÜSSZEL TOVÁBBRA IS RÁNK AKARJA ERÕSZAKOLNI BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKÁJÁT, EL AKARJA VENNI A HATÁRVÉDELEM JOGÁT. MINISZTERELNÖKSÉG: MAGYARORSZÁG CSAK AKKOR FOGADJA EL AZ EURÓPAI HATÁR- ÉS PARTI ÕRSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK MEGERÕSÍTÉSÉT, HA A TAGÁLLAMOKTÓL NEM VONNAK EL HATÁSKÖRÖKET. DÖNTÖTT A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: 7 MILLIÁRD FORINTTAL TÖBBET KÖLTHET BUDAPEST A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁRA. DK: A FÕVÁROSNAK TÖBB FORRÁST KELL BIZTOSÍTANIA A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRA ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA. A FÕVÁROS JAVÍTJA KI AZ ÚTHIBÁKAT A KISPESTI VAK BOTTYÁN UTCÁN, AMIKET A METRÓPÓTLÓ BUSZOK FORGALMA OKOZOTT. KORMÁNYBIZTOSKÉNT KOORDINÁLJA A MEZÕHEGYESI TANGAZDASÁG ÁLLAMI FELADATAIT OKTÓBERTÕL LÁZÁR JÁNOS. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP BUDAPEST XV. KERÜLETÉBEN. TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT MIATT ÖSSZESEN 125 M FT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A FÕVÁROSI KORMÁNYHIVATAL A RYANAIR ÉS A WIZZ AIR LÉGITÁRSASÁGOKRA. PEKING UTÁN SANGHAJBA IS KÖZVETLEN REPÜLÕJÁRAT INDUL BUDAPESTRÕL JÖVÕ NYÁRTÓL. FELJELENTI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTERT A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG ELNÖKE. A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULÁTUS ALKALMAZOTTAI VALÓJÁBAN NEM SÉRTETTÉK MEG A NEMZETKÖZI JOGOT - DMITRO TUZSANSZKIJ KÜLPOLITIKAI SZAKÉRTÕ. EGYSÉGESÍTENÉ A BRIT KORMÁNY AZ EU-BÓL ÉS AZ EU-N KÍVÜLRÕL ÉRKEZÕK BEVÁNDORLÁSI SZABÁLYOZÁSÁT A BREXIT UTÁN. A BRIT MUNKÁSPÁRT EGY ÚJABB NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A BREXIT ÜGYÉBEN. A BRIT MUNKÁSPÁRT VEZETÕJE SZERINT NEMZETI KATASZTRÓFÁVAL ÉRNE FEL, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL ZUHANNA KI AZ EU-BÓL. ANGELA MERKEL NEM KÉR BIZALMI SZAVAZÁST A CDU/CSU-FRAKCIÓ VEZETÕJÉNEK LEVÁLTÁSA MIATT. ÕRIZETBE VETTEK KÉT FÉRFIT, AKIK GYANÍTHATÓAN AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETNEK VÁSÁROLT DRÓNOKAT. 500 MILLIÓ FONTOT CSALTAK KI VAGY LOPTAK EL A BRIT BANKSZÁMLÁKRÓL 2018 ELSÕ FELÉBEN EGY IPARÁGI STATISZTIKA SZERINT PORTFOLIO.HU. MÁLTÁN KÖT KI AZ 58 MIGRÁNST SZÁLLÍTÓ AQUARIUS MENTÕHAJÓ, A MENEKÜLTEKET NÉGY EURÓPAI ORSZÁG VESZI ÁT. ÉSZSZERÛTLEN MINDEN AJTÓT MEGNYITNI A BEVÁNDORLÁS ELÕTT - MONDTA FERENC PÁPA A BALTIKUMBÓL A VATIKÁNBA VISSZATÉRÕBEN A PÁPAI REPÜLÕGÉPEN. 190 PÉNTEKI JÁRATÁT TÖRÖLTE A RYANAIR LÉGITÁRSASÁG LÉGIUTASKÍSÉRÕI ÚJABB SZTRÁJKJA MIATT. LEGKEVESEBB 23 EMBER MEGHALT, MIUTÁN SZAKADÉKBA ZUHANT EGY UTASOKKAL TELI BUSZ PERUBAN. BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE BILL COSBY KOMIKUST EGY PENNSYLVANIAI BÍRÓSÁG SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNY MIATT, LEGKEVESEBB 3 ÉVET TÖLT BÖRTÖNBEN. TÖBB ORSZÁG IS A HÁGAI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGHOZ FORDUL, HOGY ELJÁRÁST INDÍTSANAK A VENEZUELAI ELNÖK ELLEN. LEGKEVESEBB 8 KATONÁVAL VÉGZETT EGY KATONAI KONVOJ MELLETT FELROBBANT, POKOLGÉP BURKINA FASO ÉSZAKI RÉSZÉN. MINTEGY ÖT HEKTÁROS TERÜLETEN GYULLADT MEG AZ ALJNÖVÉNYZET ÉS A KUKORICATARLÓ OROSHÁZA ÉS NAGYSZÉNÁS KÖZÖTT, A LÁNGOKAT MEGFÉKEZTÉK. ÁROKBA CSAPÓDOTT ÉS FELBORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ A BORSOD MEGYEI NEKÉZSENYNÉL, A SÉRÜLTEKHEZ MENTÕHELIKOPTER ÉRKEZIK. KERÉKPÁRJÁT TOLÓ FÉRFIT GÁZOLT HALÁLRA EGY KISTEHERAUTÓ IGARNÁL, A 64-ES FÕÚTON. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY TEHERAUTÓ AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, GYÕR TÉRSÉGÉBEN. MINTEGY 53 EZER DARAB ENGEDÉLY NÉLKÜLI GYÓGYSZERT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY KAMIONBAN, AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN. EMELI 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL.