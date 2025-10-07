Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz! Lázár János világos üzenete! + videó

Megosztás itt:

Döntő Üzenet! Lázár János: Aki a Tisza Pártra szavaz, meg fogja bánni!

Lázár János miniszter egy rendkívül erős és polarizáló üzenetben hívta fel a figyelmet a Tisza Párt által képviselt veszélyre. A kormánypárti politikus szerint a választási tét hatalmas, és a Tisza Pártra adott voks komoly következményekkel jár:

„Aki a Tisza Pártra adja a voksát, meg fogja bánni, aki ellenünk szavaz, velünk még az is jól fog járni!”

A miniszter ezzel arra utalt, hogy a Tisza Párt programja és ígéretei nem valósak, hanem hazugságok, amelyek a magyar gazdaság és a stabilitás szempontjából katasztrófát jelentenek.

Hazugságok és Jólét: Két út a választásban

Lázár János üzenete két jövőképet állít szembe:

A Tisza Útja: Aki a Tiszára szavaz, a bizonytalanságot, a hazugságokat és a megbánást választja, ezzel „saját maga ellen szavaz”.

A Fidesz-KDNP Útja: A Fidesz-KDNP győzelme olyan stabilitást és kiszámíthatóságot hoz, amely még azoknak is előnyére válik, akik nem a kormánypártokra szavaznak.

Forrás: Lázár János