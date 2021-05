Akciós héttel nyit a Lupa

Május 19-től újra megnyitja kapuit, és egy héten át ingyenes belépési lehetőséggel kedveskedik a látogatónak a karibi hangulatot idéző, Európában is egyedülálló Lupa Beach. Budapest tengerpartján látványosan bővül a családi rész, és idén már az új EuroVelo 6 kerékpárútról is közvetlenül be lehet majd jönni a tóhoz, ahol tengernyi élménnyel vár mindenkit az egyre színesebb „Lupa World”.

Amint véget értek az Úszó EB nyílt vízi versenyei, amelynek biztonsági okból még zárt körben adott csak helyszínt a Lupa-tó, a versenyzők átadják helyüket a nagyközönségnek és végre megnyílhatnak a kapuk. Hivatalosan tehát május 19-én megnyílik a Lupa Beach, a korábban megszokott, változatos szolgáltatásokkal, újabb fejlesztésekkel és természetesen a tengerpartot idéző fehérhomokos, pálmafás parttal, meg persze a hely védjegyévé vált kristálytiszta, türkizkék vízzel.

„Most, hogy végre az időjárás is kezd nyáriasra fordulni és végre kiszabadulhatunk a hosszú bezártságból érdemes lesz kinézni Budapest tengerpartjára már rögtön az első, „akciós” héten, ugyanis az első hét napon, benne a pünkösdi hosszú hétvégével még nem kell senkinek belépőt fizetni, de a szolgáltatások már garmadával várják a látogatókat”

– mondja Gerendai Károly, a Lupa megálmodója.

Egész nyáron gyereknap a családi strandon

Az idei év nagy fejlesztése a családi strandrész, a vidámpart, ahol egyrészt egy új kaland játszótér is várja az apróságokat, de a vízi dodzsemtől az ugráló várakon át, az óriás trambulinig számtalan lehetőség közül választhatnak az aktív kikapcsolódásra vágyó ifjak. Egy kisebb gyerekek által is használható pályával bővül a rendkívül népszerű vízi kalandpark, de lesz játszóház és gyermek megőrző is, ahol a nyár folyamán animátorok foglalkoztatják a csöppségeket. Érdemes megemlíteni a nyári sport és napközis táborokat, ahol egyrészt a sportoló fiatalokat, egyesületeket várják, másrészt a napközis szolgáltatásokat igénybe vevő szülőknek nyújtanak tartalmas segítséget. A „gyerek-beach” egy közvetlen vízparti "pancsoló játszótérrel" is bővül, sőt, a fiatalok körében nagyon kedvelt, légkondicionált VR szoba is áll a tinédzserek rendelkezésére.

Sport minden mennyiségben, parton, vízben, vízen

Továbbra is sorjáznak a Lupán a vízi-és beachsportok, profi sportpályákkal a fehér homokon, legyen az strand röplabda, kézilabda vagy foci, de a szabadtéri edzőterem vagy a techball asztalok is kipróbálhatók. Már május eleje óta működik az európai szinten is kiemelkedő wakeboard centrum, „de ha a kristálytiszta vízbe vágyunk, lehet - mások mellett - a víz alatt búvárkodni, vagy a víz felszínén SUP-olni, vitorlázni, szörfözni, evezni és még hosszasan sorolhatnánk” – teszi hozzá Gerendai.

Tekerj és csobbanj!

Tavaly a szezon után készült el az új Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút, amely egy új és közvetlen megközelítési lehetőséget nyitott meg a tóhoz. Az elmúlt hónapokban már a legkedveltebb és legforgalmasabb hazai kerékpáros útvonallá vált a Szentendre és Budapest közti szakasz. Miután sokszáz méteren keresztül közvetlen a tó a kerítése mellett (a Lupa Duna-menti oldalán) haladnak el a biciklisták, a Lupa-tó üzemeltetői kerékpárbarát szolgáltatásokkal is tovább újítanak az idén. Egyrészt bejáratot nyitottak egy - hozzá csatlakozó belső - kerékpárutat is kiépítve az Eurovelo felől, ahol ingyenesen lehet a biciklivel bejutni egész a vízparton található bringás-büféig. Itt árnyékolt kerékpártárolóval, szervízponttal, mosdóval és kulacstöltési lehetőséggel várják a megpihenni vágyókat. Ha valakinek strandolni is támad kedve vagy eleve a Lupa volt a célja, akkor az Öböl Strand partján található bringás büfében rögtön meg is válthatja a belépőjegyét a Lupa-tó minkét strandjára.

Holdfényes vacsorák, vízparti koktélozás

A Lupa szolgáltatásainak sorában kiemelkedő a gasztro kínálat: éttermek, strandbüfék, fröccsterasz, koktélbárok, összesen harminc vendéglátóegység nyújtja széles étel és ital választékát, köztük a hagyományos strandételektől, a különböző nemzetek konyháin át, a tengeri herkentyűkig.

Kevés hangulatosabb kulináris élmény van egy vízparti, holdfényes vacsoránál vagy koktélozásnál, ezért aki ezt választja, annak jó hír, hogy este 7-től - egész nyáron - ingyenesen lehet bejönni a Lupa Beachre. Aki pedig egy délutáni csobbanásra jönne csak ki, az 16 órától féláron megteheti.

Dumaszínház és Sunset partik

Már tavaly is nagy sikere volt a Lupa Beach speciális eseményeinek, például a Costes Beach Club vízparti teraszán vendégművészekkel és vendégséfek részvételével rendezett zenés vacsoráknak. Idén már rendszeresen jönnek majd a Dumaszínház szövegelői is, és az esteket szintén a Costes vacsoráival lehet majd még ízesebbé tenni.

Nem kell védettségi igazolvány

Sokakat érdekelhet, hogy a COVID járvány kapcsán milyen korlátozásokra kell készülnie a látogatóknak. Mivel a Lupa-tó szabadtéri, természetes vízű strandként és sportcentrumként, valamint csak nyitott, teraszos vendéglátó egységekkel üzemel, így védettségi igazolvány nélkül is látogatható mindenki számára, de az üzemeltetők és a rendeletek által előírt elővigyázatossági szabályokat természetesen itt is be kell tartani.

Busszal, HÉV-vel, bringával

A helyszínre a belvárosból a menetrend szerint közlekedő direkt járattal, a Lupa busszal is lehet érkezni. Aki HÉV-vel jön, azt a Budakalász állomásról elektromos kisbuszokkal hozzák be. Idén a kerékpáros érkezésre különösen buzdítják a látogatókat. A vendégeket a strand területén a főbejárattól a beach-ig elektromos kisbusszal szállítják oda-vissza. A Lupa csapata nagyon vigyáz a kiemelkedő minőségű vízre és a környezetére, valamint a hangos késő esti programokat tudatosan elkerülve, a környező lakók pihenésére is.

https://lupabeach.com