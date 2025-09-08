Keresés

Híradó
2025. 09. 08. Hétfő
Belföld

Akasztással fenyegették a közmédia stábját Kötcsén: elfogadhatatlan provokáció a Tisza Párt részéről

2025. szeptember 08., hétfő 16:30 | m1 Híradó

Sokk a kötcsei pikniken: Tisza Párt szimpatizánsai agresszívan támadták a közmédia riportereit, fenyegetésekkel teli balhé alakult ki – elítéljük ezt a szégyenletes viselkedést, ami semmi helye nincs a demokratikus vitában!

  • Akasztással fenyegették a közmédia stábját Kötcsén: elfogadhatatlan provokáció a Tisza Párt részéről

Szeptember 7-én, Orbán Viktor hagyományos kötcsei Polgári Piknikjén feszült hangulat uralkodott, amikor a Tisza Párt párhuzamos rendezvénye összecsapáshoz vezetett. A közmédia stábját – köztük Futó Boglárka riportert – akasztással fenyegették meg a tiszás szimpatizánsok, ami elfogadhatatlan támadás a sajtószabadság ellen.

Mi elítéljük ezt a barbár viselkedést, és követeljük a rendőrségi kivizsgálást – a politika ne erőszakkal, hanem érvekkel történjen!

A kötcsei események háttere - provokáció a fideszes piknik ellen

Szeptember 7-én, vasárnap reggel Kötcsén, a somogyi kis faluban, ahol Orbán Viktor évtizedek óta tartja a Fidesz holdudvarának szezonnyitó piknikjét, váratlan feszültség alakult ki. A Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos rendezvényén a miniszterelnök délután négykor helyzetértékelőt tartott a Dobozy-kúriában, ahol a 2026-os választásokról, az EU-kritikáról és a Tisza Párt "kiszivárgott adóemelési terveiről" is beszélt.

Párhuzamosan azonban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Balatonőszödről gyalog vonulva érkezett a kötcsei Hősök terére, ahol délelőtt tizenegykor saját kampányrendezvényt indított – ez a lépés egyértelmű provokációnak tűnt a kormányközeli média szerint.

A két esemény mindössze pár száz méterre volt egymástól, ami azonnali rendőri kordonokat és lezárásokat eredményezett. A TEK és a rendőrség biztosította a közrendet, de a tiszás szimpatizánsok tömege – becslések szerint több százan – feszült hangulatot teremtett. A Hír TV helyszíni riportja szerint a Tisza-rendezvény késéssel indult, és már ekkor "kemény szavakkal" illették a közmédia stábját.

A somogyi falu lakói is háborodtak fel: "Föl van háborodva a falu, ellepnek majd mindent a tiszások" – mondta egy helyi lakos a Mandinernek, aki szerint ez a lépés tiszteletlenség a hagyományokkal szemben.

A fenyegetés részletei - akasztás és agresszió a riporterek ellen

A balhé csúcspontja akkor következett, amikor a közmédia riportere, Futó Boglárka és csapata megpróbált bejelentkezni a helyszínről. A Hír TV beszámolója szerint a Tisza Párt szimpatizánsai agresszívan léptek fel: "takarodjatok innen!" kiáltásokkal, majd nyíltan akasztással fenyegették meg a stábot.

Némethi Botond, a Hír TV tudósítója is beszámolt róla: a tiszások "provokációt szerveztek", és a fenyegetések miatt a riporterek biztonsága veszélybe került. Ez nem elszigetelt eset: a Magyar Nemzet szerint hasonló agresszió jellemző a Tisza Párt Facebook-csoportjaira is, ahol korábban sortűzzel és kivégzéssel fenyegették a fideszeseket, ami miatt Tényi István feljelentést tett, és a BRFK nyomoz.

Az Index helyszíni riportja is megerősíti: a kordonoknál rendőrökbe botlottak a riporterek, és a tiszás tömeg zászlókkal, skandálással nyomult a fideszes piknik felé, ami összetűzéshez vezetett.

A Telex fotóin látható a feszült hangulat: magányos kormánypárti szimpatizánsok között tiszás tömeg, és még a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátautója is felbukkant, ami tovább hevíti a levegőt.

Ez a viselkedés nem csak a sajtót támadja, hanem a demokrácia alapjait: a közmédia munkatársai – akik a magyar adófizetők pénzéből dolgoznak – nem fenyegetéseknek vannak kitéve! Elítéljük a Tisza Párt provokációját! Nincs helye az erőszaknak a politikában! Mi, akik a békés, érvelésen alapuló vitát támogatjuk, határozottan elítéljük ezt a szégyenletes incidenst! A Tisza Párt szimpatizánsainak agressziója elfogadhatatlan, akasztással fenyegetni újságírókat? Ez nem ellenzéki aktivitás, hanem barbár támadás a sajtószabadság ellen, ami semmi helye nincs egy demokratikus országban!

A közmédia stábja – beleértve Futó Boglárkát – csak a munkáját végezte, amikor a kötcsei eseményeket tudósította, mégis halálos fenyegetést kapott. Ez emlékeztet a múltbeli szélsőségekre, ahol a politikai ellenfelet nem érvekkel, hanem erőszakkal támadták. Követeljük, hogy a rendőrség azonnal kivizsgálja az ügyet, és vonja felelősségre a fenyegetőket! A Tisza Párt vezetése – Magyar Péter – felelősséget kell vállaljon, ez a provokáció nem más, mint a kampány kezdetén mutatott kétségbeesés, ami árthat a demokratikus ellenzéknek is. Orbán Viktor kötcsei beszédében éppen a közös győzelemről és a békés választásról beszélt, miközben a tiszások káoszt hoztak – ez a kontraszt mindent elárul.

 

Kapcsolódó tartalmak

