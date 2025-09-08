Keresés

Akasztással fenyegették a közmédia stábját Kötcsén

2025. szeptember 08., hétfő 16:30 | m1 Híradó
fenyegetés akasztás közmédia Kötcse

Sokk a kötcsei pikniken: Tisza Párt szimpatizánsai agresszívan támadták a közmédia riportereit, fenyegetésekkel teli balhé alakult ki.

  • Akasztással fenyegették a közmédia stábját Kötcsén

Szeptember 7-én, Orbán Viktor hagyományos kötcsei Polgári Piknikjén feszült hangulat uralkodott, amikor a Tisza Párt párhuzamos rendezvénye összecsapáshoz vezetett, a közmédia stábját akasztással fenyegették meg a tiszás szimpatizánsok.

A kötcsei események háttere

Szeptember 7-én, vasárnap reggel Kötcsén, a somogyi kis faluban, ahol Orbán Viktor évtizedek óta tartja a Fidesz holdudvarának szezonnyitó piknikjét, váratlan feszültség alakult ki. A Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos rendezvényén a miniszterelnök délután négykor helyzetértékelőt tartott a Dobozy-kúriában, ahol a 2026-os választásokról, az EU-kritikáról és a Tisza Párt "kiszivárgott adóemelési terveiről" is beszélt.

Párhuzamosan azonban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Balatonőszödről gyalog vonulva érkezett a kötcsei Hősök terére, ahol délelőtt tizenegykor saját kampányrendezvényt indított – ez a lépés egyértelmű provokációnak tűnt a kormányközeli média szerint.

A két esemény mindössze pár száz méterre volt egymástól, ami azonnali rendőri kordonokat és lezárásokat eredményezett. A TEK és a rendőrség biztosította a közrendet, de a tiszás szimpatizánsok tömege – becslések szerint több százan – feszült hangulatot teremtett. A Hír TV helyszíni riportja szerint a Tisza-rendezvény késéssel indult, és már ekkor "kemény szavakkal" illették a közmédia stábját.

A somogyi falu lakói is háborodtak fel:

"Föl van háborodva a falu, ellepnek majd mindent a tiszások"

– mondta egy helyi lakos a Mandinernek, aki szerint ez a lépés tiszteletlenség a hagyományokkal szemben.

A fenyegetés részletei - akasztás és agresszió a riporterek ellen

A balhé csúcspontja akkor következett, amikor a közmédia riportere, és csapata megpróbált bejelentkezni a helyszínről. A Hír TV beszámolója szerint a Tisza Párt szimpatizánsai agresszívan léptek fel: "takarodjatok innen!" kiáltásokkal, majd nyíltan akasztással fenyegették meg a stábot.

Némethi Botond, a Hír TV tudósítója is beszámolt róla: a tiszások "provokációt szerveztek", és a fenyegetések miatt a riporterek biztonsága veszélybe került. 

A Magyar Nemzet szerint hasonló agresszió jellemző a Tisza Párt Facebook-csoportjaira is, ahol korábban sortűzzel és kivégzéssel fenyegették a fideszeseket, ami miatt Tényi István feljelentést tett, és a BRFK nyomoz.

Az Index helyszíni riportja is megerősíti: a kordonoknál rendőrökbe botlottak a riporterek, és a tiszás tömeg zászlókkal, skandálással nyomult a fideszes piknik felé, ami összetűzéshez vezetett.

 

