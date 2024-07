Akár öt év börtönt is kaphatnak a facebookos uszítók

– Emberölés előkészületének minősül, ha valaki halálos fenyegetést tesz szöveges üzenetben, vagy esetleg Facebook-bejegyzésben azt írja, hogy gyilkosságot tervez és ezt mások is megtudják a környezetében – hívta fel a figyelmet lapunknak adott interjúban a Századvég Intézet tudományos igazgatója. Ifjabb Lomnici Zoltán hozzátette: ezért akár ötévi szabadságvesztés is kiszabható.

