Akár hétmillióba is kerülhet egy garázs

2018. NOVEMBER 3., SZOMBAT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÍNÁBA UTAZIK A NOVEMBER 5-ÉN SANGHAJBAN MEGNYÍLÓ ELSÕ KÍNAI NEMZETKÖZI IMPORT EXPO ESEMÉNYEIRE. TÁLLAI ANDRÁS: A KORMÁNY A MIGRÁCIÓ HELYETT A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁBAN HISZ MAGYAR IDÕK. EGY HÓNAPPAL A TANÉVKEZDÉS UTÁN IS JELENTÕS A TANÁRHIÁNY; 1300 BETÖLTETLEN PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELY VAN AZ ISKOLÁKBAN NÉPSZAVA. AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA VESZÉLYEZTETI A MAGYAR EMBEREK BIZTONSÁGÁT MONDTA PÉNTEKEN SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. SZAKÉRTÕ: A RÉGIÓ EGYRE TÖBB ORSZÁGA LÉPHET KI AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL M1. 50 ÉVRE NÖVELNÉK A BEHÍVHATÓSÁGI KORHATÁRT A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL - DERÜL KI A HONVÉDELMI MINISZTER JAVASLATÁBÓL. A PÁRBESZÉD TÖRVÉNYJAVASLATBAN KEZDEMÉNYEZI, HOGY NE LEGYEN TÖBB "HATNAPOS" MUNKAHÉT, A PIHENÕNAPOKAT NE KELLJEN LEDOLGOZNI. INGATLANFORGALMAZÓK: A CSOK BÕVÍTÉSE A VIDÉKEN ÉLÕ HÁROMGYERMEKES CSALÁDOKNAK KEDVEZ LEGINKÁBB. A HASZNÁLT AUTÓK FORGALMA REKORDOT DÖNTHET AZ IDÉN MAGYARORSZÁGON - PROGNOSZTIZÁLJA A DAS WELTAUTO AZ ELSÕ HÁROMNEGYED ÉV ADATAI ALAPJÁN. MINTEGY 8-10 SZÁZALÉKKAL EMELKEDHETNEK AZ ELÕZÕ ÉVHEZ KÉPEST A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS DÍJAI. SOSEM VOLT MÉG ILYEN MELEG NOVEMBERBEN - AZ ORSZÁG DÉLKELETI RÉSZÉN TÖBB TELEPÜLÉSEN 25 FOK FELETT JÁRT A HÕMÉRSÉKLET HALOTTAK NAPJÁN. PÁSZTOR ISTVÁN VMSZ-ELNÖK: A NEGYVENES ÉVEKET NEM LEHET MEG NEM TÖRTÉNTTÉ TENNI, DE ÁTTÖRÉS, HOGY A MAGYAROK ÉS A SZERBEK MÁR TUDNAK BESZÉLNI RÓLA. A ROMÁN VÉDELMI MINISZTER ÉRDEMÉREMMEL TÜNTETTE KI TÖRÖK ZSOLT ARADI HEGYMÁSZÓT. UKRAJNA BIZTONSÁGÁNAK ELEME, HOGY MEGMARAD TRANZITORSZÁGNAK AZ OROSZ FÖLDGÁZ SZÁLLÍTÁSÁBAN EURÓPÁBA - ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR PÉNTEKEN VARSÓBAN. MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ: VALÓSZÍNÛLEG LENGYELORSZÁG SEM CSATLAKOZIK AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁHOZ. AUSZTRIA TEKINTÉLYE SÉRÜLHET A KILÉPÉSSEL AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL MONDTA ALEXANDER VAN DER BELLEN OSZTRÁK ÁLLAMFÕ. KISEBBSÉGI NEMZETI TANÁCSOKAT VÁLASZTANAK SZERBIÁBAN VASÁRNAP. A VAJDASÁGI MAGYARSÁG IS VASÁRNAP DÖNT A 35 TAGÚ VAJDASÁGI MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÖSSZETÉTELÉRÕL. SZERBIA, BULGÁRIA, ROMÁNIA ÉS GÖRÖGORSZÁG FONTOLGATJA, HOGY KÖZÖS PÁLYÁZATOT NYÚJT BE A 2030-AS FOCI VB RENDEZÉSI JOGÁNAK ELNYERÉSÉRE. EU: AZ E-KERESKEDÕK DECEMBERTÕL NEM ALKALMAZHATNAK TAGORSZÁGONKÉNT ELTÉRÕ ÁRAT, FELTÉTELEKET. A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE EGY NEMZETKÖZI MIGRÁNSCSEMPÉSZ-HÁLÓZAT TÖBB TAGJÁT. PHENJAN ATOMFEGYVER-FEJLESZTÉSEI FELÚJÍTÁSÁVAL FENYEGETÕZIK AZ AMERIKAI SZANKCIÓK MIATT. AZ USA VISSZAÁLLÍTJA A 2015-BEN FELOLDOTT SZANKCIÓKAT ÉS ÚJAKAT VEZET BE IRÁNNAL SZEMBEN JELENTETTE BE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. ALI HAMENEI: WASHINGTON AZ ISZLÁM FORRADALOM ÓTA MINDMÁIG NEM TUDTA HELYREÁLLÍTANI HATALMÁT IRÁN FELETT. RECEP TAYYIP ERDOGAN: DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁRA A SZAÚDI KORMÁNYZAT LEGMAGASABB KÖREIBÕL ÉRKEZETT A PARANCS - WASHINGTON POST. MEGHALT EGY BÚVÁR AZ INDONÉZ LÉGIKATASZTRÓFA ÁLDOZATAI UTÁNI KUTATÁS KÖZBEN. TÖBB MINT FÉL MILLIÓ VENEZUELAI MENEKÜLT EL A HAZÁJÁBÓL PERUBA, MIELÕTT LEJÁRT A BEFOGADÁSUKRA KIJELÖLT HATÁRIDÕ. MÉG NEM HAGYHATJA EL PAKISZTÁNT A HALÁLRA ÍTÉLT, MAJD FELMENTETT KERESZTÉNY NÕ. VÍZELVEZETÕ ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 22-ES FÕÚTON IPOLYSZÖG KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÉLETVESZÉLYES ÁRAMÜTÉS ÉRT EGY AMERIKAI KATONÁT A FERENCVÁROSI PÁLYAUDVARON, MIKOR FELMÁSZOTT EGY HARCI JÁRMÛVEKET SZÁLLÍTÓ TEHERVONATRA ATV. BETONFALNAK ÜTKÖZÖTT EGY KAMION A 4-ES FÕÚTON ALBERTIRSA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VASÁRNAPRA VIRRADÓ ÉJSZAKA A DUNÁNTÚL NYUGATI FELÉN TÖBBFELÉ KÉPZÕDHET KÖD, AMI HELYENKÉNT TARTÓSAN MEGMARAD KÖZÖLTE AZ OMSZ. MÁVINFORM: NOVEMBER 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK.