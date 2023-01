Akár hat magyar baloldali EP-képviselő is benne lehet a brüsszeli korrupciós botrányban

A lap szerint így szinte az összes magyar baloldali EP-képviselő köztük van, így Gyurcsányné, a jobbikos Gyöngyösi Márton és Cseh Katalin is. Nem ez lenne az első, hogy baloldali képviselő korrupciós ügybe keveredik.

Az adóhatóság tavaly nyár óta vizsgálódik a momentumos politikust is érintő ügyben, miután a nyomozók megállapították, hogy Cseh Katalin céghálózatának tagjai gyanús körülmények között juthattak több milliárd forintnyi uniós pályázati pénzekhez - összegzi a lap.

Gyurcsányné és Gurmai Zita után nemrég újabb hazai baloldali képviselőről derült ki, hogy szoros kapcsolatban állt a súlyos korrupciós botrányba keveredett Kailival. Ujhelyi István nemcsak, hogy szoros kapcsolatban volt Kailival, hanem közösen szervezett vele konferenciát, valamint egy európai parlamenti csoportban a főnöke volt a korrupciós botrányba keveredett görög politikusnő. Ujhelyi azonban decemberben még letagadta, hogy bármilyen kapcsolatban lett volna Kailival.

Ami biztos, hogy az Origo által fellelt új információk alapján akár magyar baloldali ep-képviselő vagy képviselők is érintettek lehetnek a brüsszeli korrupciós botrányban.

- erről már Nagy Ervin beszélt a Napindítóban. Szerinte magyar baloldali EP-képviselők tagadják, hogy ismerik az érintett személyeket.