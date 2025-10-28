Akár egy év szabadságvesztésre is elítélhetik a Pécs Pride szervezőjét + videó

Megosztás itt:

Szekeres Zsolt, ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság: "És azért fogunk dolgozni mi, jogvédő szervezetek — a Magyar Helsinki Bizottság és civil jogvédő barátaink, akikkel együtt dolgozunk a gyülekezési jog visszaállításán —, hogy ez a szégyenletes eljárás, ami a Kúria cinikus közreműködésével zajlik ma Magyarországon, és ami a gyülekezési jog teljességétől megfosztotta a jogkereső állampolgárokat, minél hamarabb véget érjen."