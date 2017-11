Akár 50-szeres árkülönbség is lehet a temetők között

Az emberek 80 százalékának komoly anyagi problémát okoz, hogy miből temettesse el egy hozzátartozóját – derül ki egy friss felmérésből. Az árak között akár 50-szeres különbség is lehet attól függően, hogy Budapesten vagy vidéken kér valaki temetést. Egy szakértő szerint sokat spórolhat az, aki nem a temetőtől rendel meg minden szolgáltatást.

Egy biztosító társaság kutatása szerint a gyászolók 80 százalékának nem csak a szeretteik elvesztése okoz nehézséget, hanem az is, hogy miből fizessék ki a temetés költségeit. Két temető között akár 50-szeres különbség is lehet az árak tekintetében. „A sírhelyek árát egyébként az önkormányzatok határozzák meg. Budapesten 25 évre a legdrágább hely a Farkasréti temető, ahol 620 ezer forintot kérnek egy sírhelyért, míg ez vidéken 11 ezer, illetve 20 ezer alatt is megoldható” – emelte ki Fekete Zsuzsanna, a Pannónia Életbiztosító kommunikációs igazgatója.

Szakértők szerint még mindig csak kevesen tudják, hogy a temetést és az ahhoz szükséges kellékeket nem csak a temetőtől lehet megrendelni. „Meglepő, de sokszor a magánszolgáltatóknál kedvezőbb áron tudunk temetést megrendelni, ez különösen Budapesten igaz, ahol a hamvasztást sok helyen olcsóbban tudják megrendelni, mint a temetőben. És azt sem tudják sokan, hogy nem muszáj mindent egy helyen rendelni, tehát lehet például a hamvasztást egy magánszolgáltatónál, aztán a temetést a temetőnél, ha mindenképp temetői elhelyezésben gondolkodnak. De akár a kellékeket a weben is meg tudják rendelni, mint annyi minden mást” – mutatott rá Gőcze Edit kegyeleti szakértő.

Az MSZP szerint azzal lehetne segíteni az embereket ha 27 százalékról 5 százalékra csökkentenék a temetés mint szolgáltatás áfáját. A szocialisták javaslatáról az Országgyűlés népjóléti bizottsága fog dönteni.