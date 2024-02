Akár 50 ezer dollárt is lehet nyerni az Action for Democracy új pályázatán + videó

Megosztás itt:

Arra lehet akár 50 ezer dollárt is elnyerni, hogy minél több uniós választópolgárt kell – saját országuk helyett – az úgynevezett csatatérállamokban, például hazánkban szavaztatni. Vagyis külföldiekkel akarják növelni a baloldali szavazók számát.

A Korányi Dávid által alapított Action for Democracy új pályázatot hirdet az európai parlamenti választásokra a civil szervezeteknek. Arra lehet akár 50 ezer dollárt is elnyerni, hogy minél több uniós választópolgárt kell – saját országuk helyett – az úgynevezett csatatérállamokban szavaztatni. Ezek azok az országok, ahol jelenleg nem balliberális, hanem nemzeti kormányok vannak, mint Olaszország vagy Magyarország.

A Híradó riportjában megszólalt Wesley K. Clark, a NATO volt főparancsnoka, aki elmondta, hogy Magyarországon is megtörténik a kölcsönös befolyásolás. A NATO volt főparancsnokának, Soros György támogatójának szavaiból is kiderül, hogy különböző országok, köztünk Magyarország választásainak befolyásolásában is szerepet játszott az Action for Democracy.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője felhívta a figyelmet, egyre világosabb, hogy a szervezet akadályozni próbálja a nemzeti kormányok munkáját. Az elmúlt években egyre több bizonyíték lát napvilágot, maga a külföldi finanszírozási botrány, ami a balliberális pártokat érinti, ugyanerről szól, így akarnak beavatkozni egy országnak a belpolitikájába. A Nézőpont Intézet vezető-helyettese a vezércikkben emlékeztetett: Korányi Dávid megvallotta bűnösségét, miszerint 2022-ben finanszírozták az ellenzéket, majd éppen ezt követően jelentették be, hogy pályázatot indítanak, melynek célja ismét a magyarországi ellenzék támogatása.

Boros Bánk Levente érthetetlennek tarja, hogy egy ilyen bukás után újra bele akarnak szólni a választásokba. "Ezen keresztül akarják az ellenzéket támogatni, vagy pedig azt vélelmezik, hogyha itt az itt lakó külföldieket viszik el szavazni, akkor azok praktikusan nem kormánypárti szavazók lesznek" – mondta a Nézőpont Intézet vezető-helyettese.

Ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász szintén elmondta álláspontját az ügyben. "Az Action for Democracy újonnan kiírt pályázatával pedig ismét hazánk szuverenitását sérti. A magyar jog szellemiségével és számtalan esetben betűjével is teljesen ellentétes módon külföldről próbálják befolyásolni a magyar belpolitikát. Az Action for Democracy kifejezetten arra is létrejöhetett, hogy a magyar választásokat befolyásolja pénzzel, vagy más nyomást gyakorló eszközzel." Az alkotmányjogász hozzátette: "A törvényes magyar kormányt külföldről támadják azok, akik elfogadják ezeket a forrásokat."