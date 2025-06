Akár 5 év szabadságvesztést is kaphat Karácsony Gergely + videó

Megosztás itt:

A főpolgármestere vállalta, hogy az ő utasításara állt le pénteken Budapest tömegközlekedése. karácsony Gergely szerint amióta ellenzéki vezetője van Budapestnek, a kormány politikai büntetésekkel sújtja a várost.

Karácsony Gergely: "Enyém a felelősség, ha jól olvasom a kormányzati nyilatkozatokat, akkor még a büntetőjogi felelősség is. De az az erkölcsi kötelesség amivel engem a budapestiek megbíztak, az most arról szól, hogy a lehető legvilágosabban és egyértelműbben fogalmazzuk azt, hogy eddig és ne tovább."

A budapestiek azonban nem tűntek lelkesnek, mikor a bejelentés miatt várakozásra kényszerültek.

Tényi István, ügyvéd: "Aki közérdekű-üzem működését jelentősen megzavarja az bűncselekményt követ el és egyébként egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő ez a cselekmény. Ugyanakkor ez arra is vonatkozik, aki erre irányuló cselekedetet tesz. Tehát az előkészület is büntetendő. Ha előkészületi szakaszban maradt volna ez a cselekmény, akkor egyébként vétség kategóriába esik és két éves szabadságvesztéssel is büntetendő ez a cselekedet."

Karácsony Gergely a pénzhiánnyal magyarázta az akciót, amivel leállította a közösségi közlekedést az egész fővárosban.