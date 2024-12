Akár 5 centiméteres hóréteg is eshet

A reggeli, délelőtti órákban, elsősorban a középső és északi országrészben tartósabban ködös területek is előfordulhatnak. A fagypont alatti ködös területeken ónos szitálás is lehet a tájékoztatás szerint. Pénteken a délelőtti, déli óráktól a Kőszegi-hegységben, (a Soproni-hegységben), a Dunántúli-középhegységben, majd az Északi-középhegységben területi átlagban 1-2 centiméter, de az északkeleti határ közelében ezt meghaladó, tapadó hó hullhat.

