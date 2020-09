Akár 11 év börtönbüntetést is kaphat a volt jobbikos politikus

A kormánynak nem az a célja, hogy büntessen, de a járványügyi szabályokat szigorúan be kell tartatni - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A koronavírus-járvány második hullámában egyszerre kell fenntartani az oktatás és a gazdaság működőképességét Magyarországon – hangsúlyozta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az oktatási intézményekben a járványügyi intézkedések betartását, valamint a megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek meglétét is ellenőrzik szúrópróbaszerűen a járási hivatalok - írja a Magyar Nemzet. Lakáspolitikai fordulatot szorgalmaz Matolcsy György, a jegybankelnök egyebek mellett 0 százalékos hitelt kínálna az új, zöld otthont építőknek és vásárlóknak tízéves futamidővel és a források megosztásával. Magyarországnak, a magyar gazdaságnak minden esélye megvan, hogy az éppen kialakuló új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Budapest főváros önkormányzata 134,98 milliárd forinttal rendelkezik állampapírban, nettó készpénzállományának összege több mint 27 milliárd forint - közölte a Magyar Államkincstár. A Fidesz-KDNP budapesti képviselőcsoportja szerint a nagyrészt külföldiekre épülő budapesti idegenforgalom mostanra „jól láthatóan beszakadt”, ezért sürgősen cselekedni kell. Cselekvés helyett ismét a kormánytól várja a megoldást Karácsony Gergely főpolgármester - közölte a Fidesz-KDNP budapesti képviselőcsoportja. Nem fogadta el a Fővárosi Közgyűlés a Fidesz javaslatát, amely arról szólt, hogy különítsenek el 50 milliárd forintot a turizmusban dolgozók megsegítésére. A budapestieknek az az érdeke, hogy a főváros ügyeiben a városvezetés és a kormány együttműködjön - mondta Fürjes Balázs államtitkár. Lezárult a jelölés folyamata az MSZP-ben: Kunhalmi Ágnes választmányi elnök és Tóth Bertalan pártelnök a két társelnökjelölt - közölte Szekeres Imre, a jelölőbizottság vezetője. A múlt heti rektori határozat értelmében megkezdik a tanévet a Színház és Filmművészeti Egyetemen - közölte Upor László, az egyetem szeptember végén távozó, rektori feladatokat ellátó rektorhelyettese. Levelet írt az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületét lezáró egyetemisták vezetőjének. A levélben a tárca hangsúlyozza: az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának kijelölése a jogszabályi rendelkezések betartásával történt. A magyar gazdaság visszaesése az idén kismértékben 5 százalék felett lehet, 2019-es szintjét csak 2022-ben érheti el - állapította meg legfrissebb prognózisában a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Hét cukorsilót épít Szikszón az energiaitalok gyártására szakosodott Hell Energy Magyarország Kft., az 565 millió forintos beruházáshoz a kormány 282 millió forintot biztosít - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány 282 millió forinttal támogatja a Szerencsi Bonbon Kft. közel 600 millió forintos beruházását, amellyel 130 munkahelyet sikerül megmenteni - közölte Szijjártó Péter. A hazai horgászati ágazat idei forgalma nagyjából 20 százalékkal múlja felül a tavalyi mintegy 40 milliárd forintot - mondta a Világgazdaságnak Dérer István, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ főigazgatója. Brüsszel továbbra is komolyan aggódik a lengyel jogállamiság miatt - jelentette ki Vera Jourová az Európai Parlament plenáris ülésén. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője brüsszeli felszólalásában hangsúlyozta: az uniós intézmények a jogállamiságot minden objektivitást mellőzve politikai fegyverként használják egyes tagállamokkal szemben. Azok a migránsok, akik nem mennek a leszboszi új táborba, nem kaphatnak menedékjogot - jelentette be a görög bevándorlásügyi miniszter. Továbbra is aggasztó hírek érkeznek a fehérorosz hatóságoknak a tüntetők elleni fellépéséről - mondta az ENSZ emberi jogi főbiztosa, és bejelentette, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a héten rendkívüli ülést tart a fehérorosz helyzettel kapcsolatban. Moszkva másfél milliárd dollár állami hitelt nyújt Minszknek - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor Szocsiban fogadta fehérorosz hivatali partnerét, Aljakszandr Lukasenkot. Már 29,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 927 ezer, a gyógyultaké pedig 19,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Andrej Babis cseh miniszterelnök visszautasította, hogy a Cseh Köztársaság kockázatos ország lenne a koronavírus-járvány szempontjából, ahogyan azt Szlovákia állítja. Továbbra sem mutat lassulást a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, egy nap alatt csaknem 2500 új beteget regisztráltak, velük együtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 156 ezret. A román kormány újabb 30 napra meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt május közepén elrendelt, azóta kétszer meghosszabbított veszélyhelyzetet. Franciaországban az elmúlt 24 órában 7183 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Oroszországban az új koronavírusos fertőzések száma egy nap alatt 5509-cel emelkedett. Több mint 150 nemzetközi nagyvállalat és befektető, köztük az EDF, az Apple és a Google nyílt levélben szólította fel Európa vezetőit, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 55 százalékos csökkentését tűzze ki célul 2030-ra. Nem helytállóak és megalapozatlanok az Oroszország ellen a Navalnij-ügyben megfogalmazott vádak - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök. Háromszoros életfogytiglanra ítélt egy izraeli bíróság egy szélsőséges férfit egy 2015-ös támadásért, amelyben életét vesztette egy palesztin csecsemő szüleivel együtt. Imran Hán pakisztáni miniszterelnök felvetette az elítélt erőszaktevők kémiai kasztrációjának vagy nyilvános kivégzésétnek a lehetőségét a pakisztáni televízió egyik műsorában. Az ittas vezetés veszélyeire hívja fel idén a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőr-főkapitányság a Biztonság hete kezdeményezéssel, amelyet idén a koronavírus-járvány miatt online rendeznek meg szeptember 14. és 19. között. Szigorodnak a koronavírus-járvány miatt a maszkviselési szabályok Budapesten, a maszkviselési kötelezettség megsértőire 15 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot is kiszabhatnak - döntött a Fővárosi Közgyűlés. A svájci válogatottal világbajnoki ezüstérmes kanadai Sean Simpsont nevezték ki a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitányának. Szilágyi Áron a versenyzés mellett a Vasas vívószakosztályának elnökeként is tevékenykedik a jövőben. Megyeri Balázs kapus a török élvonalban szereplő Göztepe SK labdarúgócsapatához igazolt. Hatósági karanténba került a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának valamennyi játékosa, a szakmai stáb tagjai, valamint a velük érintkezésben lévő munkatársak egy, "a klub szűkebb környezetébe tartozó személy" pozitív koronavírus-tesztje miatt.