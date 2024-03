Akadtak olyanok is, akik nem szeretnének új kilátót a tatai Öreg-tó partjára

Megosztás itt:

Mint arról korábban beszámolt a kemma.hu, keresik az új tatai kilátó helyét az Öreg-tó partján. Erről számolt be Michl József, Tata polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban. Mint mondta: egy pályázatnak köszönhetően épülhet meg a kilátó, ahonnan szeretnék, ha a legjobb rálátás lenne mind a tavon telelő vadludakra, mind a gyönyörű tájra. A helyszínről pedig a városvezető a tataiak véleményét is kikérte.

A Kemma.hu is kíváncsi volt a helyiek véleményére az új ötlettel kapcsolatosan. Sokan örültek a terveknek, de akadtak olyanok is, akik nem szeretnének kilátót az Öreg-tó partjára. Többen is felidézték, hogy volt már korábban magaslat a tóparton a Pötörke malom mellett. Az azonban le volt zárva, ugyanis a kajakasok céltornyaként csak a bírók mehettek fel rá. Többen felvetették, hogy új kilátó helyett a tatai utakat kellene megcsinálni. Javaslatot is adtak: főleg a Várkanyart és a Fényes fasort említették. Hiszen a turisták ezeken gyakran megfordulnak. Az állapotuk azonban nem öregbíti Tata hírét.

Többen is úgy gondolják, hogy a Fellner-kilátóról már igy is csodálatos a látvány, nem kell külön a tópartra még egy építmény. De természetesen sokan vannak azok is, akik örülnek a kezdeményezésnek, mert maguk is szívesen gyönyörködnének a tájban.

Fotó: kemma.hu