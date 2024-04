Akadnak újdonságok az egy hét múlva kezdődő érettségi vizsgákkal kapcsolatban

Megosztás itt:

A lap beszámolója szerint az érettségi vizsgák sorrendjében az első a nemzetiségi nyelv és irodalom, amelyen természetesen még nem mindenki vesz részt, május 6-án, hétfőn viszont következik a nagy rajt a magyar nyelv és irodalom kötelezővel. Az utolsó írásbeli az olasz lesz május 27-én, aztán következnek a szóbelik.

A Magyar Közlönyben rögzítettek szerint május 3-án kezdődnek és május 27-ig tartanak az írásbeli érettségi vizsgák. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint öt tárgyból kötelező vizsgázni:

magyar nyelv és irodalom,

történelem,

matematika,

idegen nyelv – nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevők számára anyanyelv és irodalom,

kötelezően választandó vizsgatárgy – szakgimnáziumban ez képesítő vizsgával is kiváltható, technikumban pedig helyette szakmai vizsgát kell tenni.

A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga – annál is inkább, mert korábban érettségizett személyek is tehetnek újabb érettségi vizsgát bármiből és bármely intézményben.

Újdonság

Tavaly óta fontos és részben kellemes újdonság, hogy a kötelező tárgyak írásbeli vizsgái egy órával később, reggel kilenckor kezdődnek – a választott tárgyak startja viszont továbbra is lehet korábban, így például a legelső, nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelije is reggel 8 órakor kezdődik majd jövő pénteken.

Az idei felsőoktatási felvételi kapcsán fontos változás, hogy immár az egyetemek, főiskolák határozzák meg: milyen eredményekért, követelményekért adnak úgynevezett intézményi pontokat (legfeljebb 100 pontot) a tanulmányi és az érettségi pontok mellé (maximum 400 pont).

