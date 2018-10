Ajándékutat fogadott el a riói olimpiára a jobbikos képviselő

2018. OKTÓBER 30., KEDD ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI KULTÚRHARC ÖRVÉNYLÉSÉBEN MOST KELL MEGVÉDENÜNK KULTURÁLIS MIVOLTUNKAT, IDENTITÁSUNKAT ÉS SZUVERENITÁSUNKAT. BÉKÉBEN ÉLÜNK SAJÁT KULTÚRÁNKKAL ÉS TÖRTÉNELMÜNKKEL, ÉS EZ NAGY AJÁNDÉK A VILÁGBAN EMELTE KI A MINISZTERELNÖK, A FELÚJÍTOTT SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM ÁTADÁSÁN. MANFRED WEBER JELÖLTSÉGÉT FOGJA TÁMOGATNI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKI TISZTSÉGÉRE ORBÁN VIKTOR ÉS AZ RMDSZ ELNÖKE, KELEMEN HUNOR. ORSZÁGGYÛLÉS: A MENTELMI BIZOTTSÁG FELFÜGGESZTETTE SIMONKA GYÖRGY MENTELMI JOGÁT. SIMONKA GYÖRGY: A MENTELMI JOGOM FELFÜGGESZTÉSÉT KÖVETÕEN JELENTKEZTEM A HATÓSÁGOKNÁL, MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLOK. JÖVÕ HÉTTÕL KEZDÕDIK A NYOLCADIK NEMZETI KONZULTÁCIÓ - MAGYAR IDÕK. A KORMÁNY TÁRGYAL A KERESKEDELMI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉVEL A VASÁRNAPI BOLTZÁR FELÚJÍTÁSÁRÓL NAPI.HU. MINDEN TIZEDIK AUTÓ ELEKTROMOS LEHET 2030-RA MAGYAR IDÕK. BAÁN LÁSZLÓ: SZERDÁN NYÍLIK MEG A FELÚJÍTOTT SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM. NOVEMBER 1-TÕL DUPLÁJÁRA EMELKEDIK A KÖZMUNKÁSOK ELHELYEZKEDÉSI JUTTATÁSA - JELENTETTE BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER. AZ ÕSZI SZÜNETBEN IS IGÉNYELHETIK AZ INGYENES ÉTKEZTETÉST A RÁSZORULÓ GYEREKEK SZÜLEI, A KORMÁNY ERRE IDÉN 6,5 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL. LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK AZ OKTÓBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT A GYEREKES CSALÁDOK. HÁROM, KÍNÁBÓL SZÁRMAZÓ ÉTREND-KIEGÉSZÍTÕT VONT KI AZONNALI HATÁLLYAL A FORGALOMBÓL ÉS HÍVOTT VISSZA A FOGYASZTÓKTÓL A NÉBIH. KANCELLÁRIAMINISZTER: 2022-RE ELKÉSZÜL A SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÁTALAKÍTÁSA. A CDU KAPTA A LEGTÖBB SZAVAZATOT A NÉMETORSZÁGI HESSEN TARTOMÁNYBAN TARTOTT VÁLASZTÁSON. ANGELA MERKEL NEM INDUL ÚJRA A CDU ELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT A PÁRT DECEMBERI KONGRESSZUSÁN, DE 2021-IG KORMÁNYFÕ AKAR MARADNI. FÕTITKÁR: A CDU GYORS KORMÁNYALAKÍTÁSRA TÖREKSZIK HESSENBEN. KISS J. LÁSZLÓ: ANGELA MERKEL VALÓSZÍNÛLEG NEM TÖLTI KI A JELENLEGI PARLAMENTI CIKLUST. A ROMÁN KÜLÜGY ÜDVÖZLI JUNCKER DECEMBER 1-JÉRÕL SZÓLÓ KIJELENTÉSÉT, ÉS AGGÓDIK BUDAPEST "RETORIKÁJA" MIATT. SZIJJÁRTÓ: JUNCKER ALKALMATLAN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VEZETÉSÉRE. SZÓVIVÕ: ÚJABB 140 JÁRATOT TÖRÖLTEK A BRÜSSZELI REPÜLÕTÉREN A CSOMAGKEZELÕK FOLYTATÓDÓ SZTRÁJKJA MIATT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖBB, MINT 5200 KATONÁT KÜLD A MEXIKÓI HATÁRRA A MIGRÁNSKARAVÁN MIATT. FBI: FELTEHETÕEN EGYEDÜL KÖVETTE EL A 11 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ LÖVÖLDÖZÉST A PITTSBURGHI GYANÚSÍTOTT. TRUMP ELLÁTOGATNA PITTSBURGHBA, DE A VÁROS POLGÁRMESTERE ÉS TÖBB ZSIDÓ VEZETÕJE ELLENZI A LÁTOGATÁST. DONALD TRUMP, A NÉP IGAZI ELLENSÉGÉNEK NEVEZTE A MÉDIÁT. KREML SZÓVIVÕ: MEGKEZDÕDÖTT A PÁRIZSI PUTYIN-TRUMP TALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSE. HAT EMBER MEGHALT AZ OLASZORSZÁGI HEVES VIHAROKBAN, ÁRADÁSOKBAN, HAT TARTOMÁNYBAN ELRENDELTÉK A LEGMAGASABB FOKÚ RIASZTÁST MTI. INDONÉZ KATASZTRÓFAVÉDELEM: 188 EMBERREL A FEDÉLZETÉN A TENGERBE ZUHANT EGY BELFÖLDI UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP. ÚJABB EMBERI TESTRÉSZEKET TALÁLTAK AZ INDONÉZ MENTÕK A REPÜLÕGÉP-KATASZTRÓFA HELYSZÍNÉN MTI. IZRAELI LÉGICSAPÁSBAN MEGHALT HÁROM PALESZTIN FIÚ A GÁZAI ÖVEZET ÉS IZRAEL HATÁRA MENTÉN. KILENCEN MEGSEBESÜLTEK TUNISZ KÖZPONTJÁBAN, AMIKOR EGY NÕ FELROBBANTOTTA MAGÁT. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK: RIJÁD ADÓS A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGÖLÉSÉNEK MEGBÍZÓJÁVAL. ERDOGAN: A TÖRÖK HADSEREG A NAPOKBAN MEGKEZDTE A BEAVATKOZÁST SZÍRIÁBAN, AZ EUFRÁTESZ KELETI PARTJÁN. SZÍR KÜLÜGYMINISZTER: A SZÍR ELLENZÉKET TÁMOGATÓ TÖRÖKORSZÁG NEM TARTJA MAGÁT AZ IDLÍB TARTOMÁNYRA VONATKOZÓ OROSZ-TÖRÖK MEGÁLLAPODÁSHOZ. NAV: TÖBB MINT 2500 VÉDETT MADARAT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY ROMÁN AUTÓBAN AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN. BRUTTÓ 3 FORINTTAL EMELI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT SZERDÁN A MOL, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ 55-ÖS FÕÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, A HELYSZÍNELÉS IDEJÉRE FÉLPÁLYÁN LEZÁRTÁK AZ UTAT BAJA KÖZELÉBEN.