Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 07. Kedd Amália napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

AI-jal hozták létre az állami gondoskodásban élő gyerekek napján az egykori neveltek álmait

2025. október 07., kedd 10:39 | MTI
Mesterséges intelligencia SOS Gyermekfalvak az állami gondoskodásban élő gyerekek napja Zsiga Melinda ökölvívó világbajnok Ricsi villanyszerelő-gyermekjogi tapasztalati szakértő Gábor szociális munkás

Mesterséges intelligenciát vetett be az SOS Gyermekfalvak, hogy megmutassa, milyen hiányokkal és szorongásokkal kell élnie egy állami gondoskodásban élő gyereknek. Ma van az állami gondoskodásban élő gyerekek napja.

  • AI-jal hozták létre az állami gondoskodásban élő gyerekek napján az egykori neveltek álmait

Az SOS Gyermekfalvak honlapján lévő kampány anyaga IDE KATTINTVA érhető el.

Zsiga Melinda ökölvívó világbajnok, Ricsi villanyszerelő-gyermekjogi tapasztalati szakértő, Gábor szociális munkás. Mindhármuk múltjában két közös elem van: állami gondoskodásban nőttek fel és sikeresen talpra álltak. Mindenki visz magával valamit otthonról a felnőtt életbe: tárgyakat, érzelmeket, traumákat. Az SOS Gyermekfalvak kezdeményezésére bevezetett állami gondoskodásban élő gyerekek napján a szervezet új kampányában megmutatja, milyen hiányérzetet okoz, ha nincsenek meg az ideális gyerekkorhoz szükséges feltételek. A mesterséges intelligencia segítségével a gyerekkori képek most átváltoznak a vágyott, elérhetetlen gyermekkorrá.

"Ha összekoszoltam az új ruhámat, előkerült a nadrágszíj. Emlékszem, ahogy állok a tükör előtt és nézem a nyakamon a szíj nyomát. Emlékszem, hogy a fehér ruhámra, amin a fotón vagyok, nagyon vigyáztam, nem mertem aznap megenni a tízóraimat" - meséli Zsiga Melinda kétszeres bronzérmes kick-box világbajnok, aki maga is állami gondoskodásban nőtt fel.

"Az anyaotthonban az egyik gyerek nagyon rám volt állva. Egyszer talált egy égő cigicsikket a földön és belenyomta a szemembe. Onnantól kezdve a fémcsúszda alatt bujkáltam mindig, ha kimentünk az udvarra, mert azt reméltem, a fém megvéd majd mindenkitől és mindentől" – emlékezik vissza Ricsi, aki úgy érzi, sosem volt mellette igazán felnőtt, aki óvta volna, figyelt volna az igényeire.

"A gyerekotthonban az ebédlőben volt egy nagy hűtő. Le volt lakatolva, hogy a gyerekek ne tudjanak belőle kivenni semmit, a nevelők nyithatták csak ki. A tizedik szülinapomon kaptam egy tortát az egyik nevelőtől, tejszínes-csokisat, és ebben az évben először én vághattam fel. Jó lett volna, ha nem csak a nevelő van ott, hanem a saját családom is" - meséli Gábor.

Az SOS kampányában vizuális kontraszttal mutatja meg azt a párhuzamos valóságot, ami lehetett volna, ha kellő figyelem van a széthullás előtt álló családokon a rendszer részéről, nagyobb hangsúly a prevención és a családmegerősítésen. Míg az eredeti fotókon a gyermekvédelmi gondoskodásban felnőtt fiatalok gyerekkorából láthatunk epizódokat, a párhuzamos valóság fotóján az AI a régi emléket egészíti ki olyanná, amilyet a fiatal gyermekként valójában szeretett volna.

Az Alapítvány most induló pszichoedukációs programjával a kamaszok mentális problémáinak felismeréséhez és kezeléséhez nyújt segítséget képzési programokkal és egy-egy applikációval a fiatalok és felnőttek számára. A WHO módszertanát adaptáló program a 10–15 éves kor közötti serdülőket célozza akár állami gondoskodásban, akár családban élnek. A gyerekeknek szóló applikáció játékos és elgondolkodtató feladatokon keresztül segít megbirkózni a különböző problémákkal, mint például az intenzív lehangoltság, szorongás vagy stressz. A szülők, nevelőszülők, nevelők és gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára fejlesztett applikáció célja, hogy hatékonyan tudják támogatni a kamaszokat ebben az életszakaszban.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó

 

További híreink

Autósok figyelem! Ezt a hibát szinte mindannyian elkövetjük, pedig súlyos bírság jár érte

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

„A srác úgy néz ki, mint egy...” – nagyon megváltozott a vélemény Kerkez Milosról

Szoboszlai Wirtzet és Szalahot lehagyta, már csak a csapatkapitánnyal néz farkasszemet

Mi lett vele? Megtaláltuk Pumped Gabo exét! Így él most a gyönyörű Sebestyén Ági

Mérgező növényt evett és meghalt a világbajnok

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

„Ízekre szedik a mögötte védekezőt, és ő csak nézi” – élesen kritizálta a Pool sztárját Wayne Rooney

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

További híreink

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról
2
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
3
Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!
4
Sík ideg! Magyar Péter karton-Orbánon töltötte ki a dühét – Rottyon van! + videó
5
Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk
6
Macskajáték az EU-val: Orbán nélkül is belépünk! – Zelenszkij arcátlan üzenete
7
Lebőgés lett a vége a vasárnapi Juhász Péter mellett kiálló tüntetésnek + videó
8
Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz
9
Véget ért a drámai kutatás Jáva szigetén, rengeteg gyermek vesztette életét
10
Ezért nézi vágyakozva Románia Magyarországot

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: Tisza: made in Ukraine

Orbán Viktor: Tisza: made in Ukraine

 A Tisza Párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány – fogalmazott a közösségi oldalán kedd reggel Orbán Viktor miniszterelnök.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!