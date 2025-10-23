Ahol Európa szíve dobog: a Békemenet a mi 56-os válaszunk a brüsszeli elnyomás és háborús lobbi ellen

Megosztás itt:

Október 23-a a magyar történelem legtisztább pillanata. Az a nap, amikor a nemzet Dávidként állt ki a szovjet Góliát ellen, nem egy jobb bérért vagy egy újabb reformért, hanem a puszta létezés jogáért: a Szabadságért. De mit is jelent ez a szó, amit ma annyian és annyiféleképpen koptatnak?

I. A szabadság anatómiája: nem ahol nincs elnyomás, hanem ahol mi döntünk

A szabadság, ahogy azt 1956 pesti srácai a vérükkel írták a történelemkönyvbe, nem egyenlő azzal, hogy a birodalmi központ éppen milyen pórázt engedélyez. A szabadság nem "liberális demokrácia" vagy "jogállamiság" – ezek csak a mai brüsszeli elit által kiüresített hívószavak. A szabadság egyetlen dolgot jelent: a jogot, hogy mi magunk döntsünk a saját sorsunkról.

1956 hősei nem azért haltak meg, hogy évtizedekkel később egy másik, öltönyös, arctalan birodalmi központ mondja meg nekünk:

Kivel kereskedhetünk (lásd: szankciók).

Kit kell beengednünk a határainkon (lásd: migrációs paktum).

Kit és hogyan szeressünk (LMBTQ-propaganda)

Kinek a háborúját kell finanszíroznunk a saját gyermekeink jóléte helyett (lásd: Ukrajna).

II. A barikád két oldala: 1956 és 2025

Hankó Balázs miniszter pontosan fogalmazott, amikor azt mondta: "a barikádnak két oldala van". 1956-ban egyértelmű volt a helyzet: a barikád egyik oldalán a magyar szabadságharcosok álltak, a másikon a szovjet tankok és a hazai kommunista árulók.

És ma? Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a történelmi párhuzamokat értő olvasóink is látják, a felállás kísértetiesen hasonló.

A barikád egyik oldalán ott áll a magyar kormány, amely a nemzeti érdeket képviseli. Amely, ellentétben Brüsszellel, kíváncsi az emberek véleményére (lásd: Nemzeti Konzultációk sora), és amely a békét szorgalmazva Budapestre szervezi a világ sorsát eldöntő Orbán-Trump-Putyin csúcsot.

A barikád másik oldalán pedig ott áll a brüsszeli elit, a háborún nyerészkedő multinacionális lobbi, és az őket kiszolgáló hazai euro és dollármédia és ellenzék. Ők azok, akik a magyar Békemenetet "gyűlöletdzsemborinak" merik nevezni, mert rettegnek a nép valódi, fizikai akaratától. Ők azok, akik – mint Magyar Péter és pártja – a béke álarca mögé bújva szavazzák meg Brüsszelben a háborús javaslatokat.

III. A Békemenet, mint a nemzet immunreakciója

Ezért a mai Békemenet sokkal több, mint egy megemlékezés. Ez egy nemzeti immunreakció. Egy olyan korban, amikor az euromédia és a hazai helytartóik információs hadviselést folytatnak a józan ész ellen, és "proxy támadásokkal" (pl. Trump démonizálásával) próbálják megfúrni a békét, a mi válaszunk nem maradhat a virtuális térben.

A Békemenet a csendes többség fizikai valósága. Az a pillanat, amikor százezrek mutatják meg a testükkel, hogy a magyar nemzet él, és ragaszkodik a szabadságához.

Ez egy népszavazás a lábunkkal a béke mellett.

Ez egy kiállás a józan ész mellett.

Ez egy üzenet Brüsszelnek, hogy a magyar szabadságharc 1956-ban sem ért véget, és ma is tart.

Konklúzió: a te lépésed is számít

Ma nem egy párt mellett, hanem a hazánk mellett teszünk hitet. Ahogy Orbán Viktor is üzeni: "Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. (...) Most kell igazán sokan lennünk!"

Minden lépés a mai meneten egy szög a háborús lobbi koporsójába. Találkozzunk a Kossuth téren!

