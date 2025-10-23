Keresés

2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Ahol Európa szíve dobog: a Békemenet a mi 56-os válaszunk a brüsszeli elnyomás és háborús lobbi ellen

2025. október 23., csütörtök 06:30 | Hír TV
szabadság szuverenitás október 23. 1956 publicisztika Békemenet mozgósítás Orbán Viktor Brüsszel euromédia

1956 hősei nem azért adták az életüket, hogy évtizedekkel később egy másik birodalmi központ mondja meg nekünk, kivel kereskedhetünk, kit kell beengednünk, milyen értékeket valljunk, vagy hogy kinek a háborúját kell finanszíroznunk. A Békemenet a mai napon nem "tüntetés", hanem egy nemzeti hitvallás a szabadság és a józan ész mellett. Publicisztika a harcról, ami soha nem ért véget.

  • Ahol Európa szíve dobog: a Békemenet a mi 56-os válaszunk a brüsszeli elnyomás és háborús lobbi ellen

Október 23-a a magyar történelem legtisztább pillanata. Az a nap, amikor a nemzet Dávidként állt ki a szovjet Góliát ellen, nem egy jobb bérért vagy egy újabb reformért, hanem a puszta létezés jogáért: a Szabadságért. De mit is jelent ez a szó, amit ma annyian és annyiféleképpen koptatnak?

I. A szabadság anatómiája: nem ahol nincs elnyomás, hanem ahol mi döntünk

A szabadság, ahogy azt 1956 pesti srácai a vérükkel írták a történelemkönyvbe, nem egyenlő azzal, hogy a birodalmi központ éppen milyen pórázt engedélyez. A szabadság nem "liberális demokrácia" vagy "jogállamiság" – ezek csak a mai brüsszeli elit által kiüresített hívószavak. A szabadság egyetlen dolgot jelent: a jogot, hogy mi magunk döntsünk a saját sorsunkról.

1956 hősei nem azért haltak meg, hogy évtizedekkel később egy másik, öltönyös, arctalan birodalmi központ mondja meg nekünk:

  • Kivel kereskedhetünk (lásd: szankciók).
  • Kit kell beengednünk a határainkon (lásd: migrációs paktum).
  • Kit és hogyan szeressünk (LMBTQ-propaganda)
  • Kinek a háborúját kell finanszíroznunk a saját gyermekeink jóléte helyett (lásd: Ukrajna).

II. A barikád két oldala: 1956 és 2025

Hankó Balázs miniszter pontosan fogalmazott, amikor azt mondta: "a barikádnak két oldala van". 1956-ban egyértelmű volt a helyzet: a barikád egyik oldalán a magyar szabadságharcosok álltak, a másikon a szovjet tankok és a hazai kommunista árulók.

És ma? Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a történelmi párhuzamokat értő olvasóink is látják, a felállás kísértetiesen hasonló.

A barikád egyik oldalán ott áll a magyar kormány, amely a nemzeti érdeket képviseli. Amely, ellentétben Brüsszellel, kíváncsi az emberek véleményére (lásd: Nemzeti Konzultációk sora), és amely a békét szorgalmazva Budapestre szervezi a világ sorsát eldöntő Orbán-Trump-Putyin csúcsot.

A barikád másik oldalán pedig ott áll a brüsszeli elit, a háborún nyerészkedő multinacionális lobbi, és az őket kiszolgáló hazai euro és dollármédia és ellenzék. Ők azok, akik a magyar Békemenetet "gyűlöletdzsemborinak" merik nevezni, mert rettegnek a nép valódi, fizikai akaratától. Ők azok, akik – mint Magyar Péter és pártja – a béke álarca mögé bújva szavazzák meg Brüsszelben a háborús javaslatokat.

III. A Békemenet, mint a nemzet immunreakciója

Ezért a mai Békemenet sokkal több, mint egy megemlékezés. Ez egy nemzeti immunreakció. Egy olyan korban, amikor az euromédia és a hazai helytartóik információs hadviselést folytatnak a józan ész ellen, és "proxy támadásokkal" (pl. Trump démonizálásával) próbálják megfúrni a békét, a mi válaszunk nem maradhat a virtuális térben.

A Békemenet a csendes többség fizikai valósága. Az a pillanat, amikor százezrek mutatják meg a testükkel, hogy a magyar nemzet él, és ragaszkodik a szabadságához.

  • Ez egy népszavazás a lábunkkal a béke mellett.
  • Ez egy kiállás a józan ész mellett.
  • Ez egy üzenet Brüsszelnek, hogy a magyar szabadságharc 1956-ban sem ért véget, és ma is tart.

Konklúzió: a te lépésed is számít

Ma nem egy párt mellett, hanem a hazánk mellett teszünk hitet. Ahogy Orbán Viktor is üzeni: "Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. (...) Most kell igazán sokan lennünk!"

Minden lépés a mai meneten egy szög a háborús lobbi koporsójába. Találkozzunk a Kossuth téren!

Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja Magyar Péter hazugságainak hálóját!

