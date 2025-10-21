Keresés

Belföld

Ahol a segítség kézzelfogható: 4 milliárd forintból újulnak meg a közösségi terek a legszegényebb falvakban

2025. október 21., kedd 20:00 | MTI
kormány támogatás vidékfejlesztés segítség gyermekek közösség esélyteremtés Társadalmi Pláza EFOP Plusz

Hatalmas segítséget kapnak a hátrányos helyzetű települések: a kormány 4 milliárd forintos kerettel hirdette meg a Társadalmi Pláza programot. A cél nemcsak az épületek felújítása, hanem a közösségek megerősítése: a gyerekeknek tanulást, a felnőtteknek tanácsadást és munkalehetőséget biztosítva adnak valódi esélyt a felemelkedésre.

  Ahol a segítség kézzelfogható: 4 milliárd forintból újulnak meg a közösségi terek a legszegényebb falvakban

Hatalmas segítséget kapnak a hátrányos helyzetű települések: a kormány 4 milliárd forintos kerettel hirdette meg a "Társadalmi Pláza" programot. A cél nemcsak az épületek felújítása, hanem a közösségek megerősítése: a gyerekeknek tanulást, a felnőtteknek tanácsadást és munkalehetőséget biztosítva adnak valódi esélyt a felemelkedésre.

Ahol a segítség kézzelfogható: több mint egy pályázat

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent Társadalmi Pláza program egy 4 milliárd forintos uniós támogatású kezdeményezés. De ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, ez a hír sokkal többről szól, mint pénzről. Ez a program a "gondoskodó nemzet" filozófiájának gyakorlati megvalósulása. A cél az, hogy a már meglévő közösségi terek – mint a Jó Kis Helyek, a Csillagházak vagy a Jelenlét pontok – valódi mentővárakká váljanak a legszegényebb településeken.

Nem pénzt oszt, hanem esélyt ad: mit nyújtanak a plázák?

A "pláza" szót hallva sokan a csillogó bevásárlóközpontokra gondolnak. A Társadalmi Pláza azonban ennek az ellenkezője: nem elviszi a pénzt, hanem hozza a lehetőséget. A nyertes pályázók akár 86 millió forintot is kaphatnak, hogy a helyi közösségeket a gyökereknél erősítsék meg:

  • A gyermekeknek: Tanulást segítő foglalkozásokat, fejlesztő programokat és szakköröket indítanak, hogy több ezer (tervezetten 3360) fiatal kapjon esélyt egy jobb jövőre.

 

  • A Felnőtteknek: Kézzelfogható segítséget nyújtanak a mindennapokhoz: jogi, pénzügyi és munkaerő-piaci tanácsadást, életvezetési támogatást, sőt, olyan alapvető szükségletekhez is helyet biztosítanak, mint a mosás vagy a főzés.

 

  • A Közösségnek: A program munkahelyeket is teremt, több mint 90 embernek biztosítva teljes munkaidős állást a rászorulók segítésére.

A magyar modell: összefogás a brüsszeli ideológia helyett

Míg Brüsszelben a pénzeket ideológiai vitákra, értelmetlen szankciókra és a háború finanszírozására pazarolják, a magyar modell a cselekvésről és a józan észről szól. A "Társadalmi Pláza" program egyértelmű üzenet: a kormány a legkiszolgáltatottabbakat sem hagyja magára, és a forrásokat a magyar emberek életminőségének javítására fordítja.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Kapcsolódó tartalmak

