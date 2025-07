Ahol a Fidesz mindig is erős volt, ott továbbra is az előnyét tartja + videó

Megosztás itt:

Fontos következtetés hogy azokon a hagyományos területeken ahol a fidesz mindig is erős volt, ott továbbra is az előnyét tartja, tehát a tisza párt nem tudta ezeket a szavazótömböket elcsábítani. Míg a tisza párt ott tudott erősödni, ahol a többi kis baloldali párt elvesztette a korábbi szavazótáborát. Tehát továbbra is a fidesz az egy erős, összeszedett párt, erős szavazóbázissal, míg a tisza párt a többi kis baloldali párt kárára tudott csak erősödni.