2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

Ahmed H. újra a bíróság előtt

Hír TV

2018. január 10., szerda 09:22

Újra bíróság elé áll Szegeden Ahmed H., akit terrorcselekménnyel vádolnak.

A vád szerint a szír férfi a 2015-ös röszkei zavargás során hangosbeszélőn hergelte a több száz fős tömeget, illetve részt vett az egyenruhások megdobálásában. A vádlottat 2016 novemberében tíz év fegyházra ítélte a Szegedi Törvényszék, ám 2017 júniusában másodfokon a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte az ítéletét, és új elsőfokú eljárást rendelt el. A Kúria később azt állapította meg, hogy törvénytelen volt az ítélet hatályon kívül helyezése.

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bíróságRöszkeAhmed H.

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