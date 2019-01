Ahmed H. befogására biztat brüsszeli képviselőket a Fidesz

Levelet írt a Fidesz azoknak az EP-képviselőknek, akik korábban a röszkei zavargások miatt elítélt Ahmed H. szabadon engedését követelték. A kormánypárt arra kéri a politikusokat, hogy fogadják be a szír férfit. Ahmed H. 2015-ben megafonnal a kezében a határkerítés bedöntésére és a rendőrök megtámadására biztatta a déli határon várakozó bevándorlókat és kövekkel dobálta meg a rendőröket. A röszkei terroristaper vádlottját a bíróság börtönre ítélte, a férfi viszont nemrég szabadult, de mivel nincs érvényes útlevele, őrizetbe vették.

Ahmed H.-t a röszkei határátkelőhelynél 2015-ben történt tömegzavargás résztvevőjeként, öt év börtönbüntetésre ítélték. Az elfogásától a szabadlábra helyezéséig kiszabott büntetés kétharmadát letöltötte, ezért szabadulhatott, érvényes okmánya viszont nincs amivel itt tartózkodhatna, ezért idegenrendészeti őrizetbe került.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint korábban több bevándorláspárti európai parlamenti képviselő is Ahmed H. szabadon engedését követelte, most viszont hogy a férfi elhagyhatná az országot, már nem foglalkoznak vele. Hidvéghi Balázs levelet írt több mint két tucat liberális, szocialista és zöldpárti EP-képviselőnek, köztük a magyar jogállamiságot bíráló jelentés készítőjének, Judith Sargentininek is. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette, hogy a szóban forgó politikusok a migrációt támogató Soros György szövetségesei.

„Arra kérem ezeket a képviselőket, hogyha korábban olyan fontos volt hogy kiálljanak Ahmed H. mellett, akkor most itt a vissza nem térő alkalom, hogy járjanak közben a saját kormányuknál és fogadják be Ahmed H.-t a saját országukba” – mondta Hidvéghi Balázs.

Ahmed H. befogadásáról korábban a külügyminiszter is beszélt. Szijjártó Péter azt mondta: bár civilszervezetek és politikusok is felszólaltak a magyar kormány által terroristának tartott férfi védelmében, a kitoloncolásának kezdete óta viszont hallgatnak.

„Várjuk azoknak a tagországoknak a jelentkezését ahonnan rendkívül sajnálkozó, szolidaritásról tanúbizonyságot tevő hangok érkeztek az eljárás során. Ha akkor a terrorista oldalára álltak, akkor várjuk most is a jelentkezésüket, hogy akkor vihetik. Ha akkor szimpatikus volt, be lehet fogadni. Reakció, ahogy az elmúlt napokban, ma sem érkezett” – mondta Szijjártó Péter múlthét hétfőn.

Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét egyébként hatvan nappal meghosszabbította a bíróság, a tervek szerint a Ciprusi Köztársaságba toloncolnák ki és 10 évig nem térhetne vissza Magyarországra.