„Agymosott nép” – ezt mondta a magyar emberekről a tiszás Kollár Kinga + videó

Megosztás itt:

Lemondta a közelgő eseményein való részvételt, a sajtó kérdéseire nem válaszol, és kirakta Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök egy könyvét a Facebook-oldalára Magyar Péter EP-képviselője, Kollár Kinga. Mint ismert, a politikus döbbenetes vallomást tett Brüsszelben: a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén hatékonynak nevezte a hazánknak jogosan járó uniós források visszatartását, és azon örömködött, hogy ennek következményeként ötven kórházat nem tudott felújítani a magyar állam. Ez rontja az emberek közérzetét, és szerinte javítja az ellenzék választási esélyeit.

Kollár úgy fogalmazott: ,,Azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi."

Kollár összegzésként megismételte: – Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.

A Tisza Párt uniós képviselője ezt követően politikai értékelésbe fogott, és azt mondta: ,,Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban."

Kollár Kinga agymosott magyarjai és háborúpártisága

Kollár Kingának nem ez az első magyarellenes megnyilvánulása, mivel már EP-képviselősége előtt is agymosott népnek nevezte a magyarokat, amikor egy három évvel ezelőtti Facebook-bejegyzésében azt írta: „Sajnos amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok. Azért én nagyon hálás maradok az ukránoknak és velük együtt az amerikaiaknak is, hogy megállították az oroszokat, és így nem tudtak hozzánk könnyűszerrel bemasírozni. Mert a magyar haderő nem tartotta volna fel őket.”

Egy másik bejegyzésében pedig azt írta, hogy Magyarországnak fegyvereket kellene küldenie Ukrajnának.

Kollár Kinga ezt egyébként az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi ügyekért felelős főigazgatóságán munkatársaként posztolta. Ráadásul 2006–2008 között, vagyis

Gyurcsány Ferenc országlása idején az Európai Bizottság magyarországi képviseletén keresztül ő felelt az új partnerség kialakításáért, a magyar kormányzattal közös kommunikációs kampányok kivitelezéséért.

Brüsszeli zsold, tetemes ingatlanvagyon

Az Európai Parlament honlapjára feltöltött önéletrajza szerint Magyar Péter üdvöskéje régóta Brüsszel szolgálatában gyarapítja a vagyonát, alaposan megszolgálva a jussát. Szakmai pályafutását jellemzi, hogy 2003 és 2012 között az Európai Bizottság (EB) versenypolitikai főigazgatóságán, magyarországi képviseletén, valamint kereskedelmi főigazgatóságán, 2021-től 2024-ig pedig Luxemburgban az EB gazdasági és pénzügyi főigazgatóságán dolgozott.

Persze nem lenne igazi balliberális politikus, ha nem vett volna igénybe olyan vívmányt, ami a jelenlegi kormánynak köszönhető: tanulmányai között feltüntette, hogy 2020 és 2022 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is járt, ahol a Kormányzás és vezetés című mesterkurzust hallgatta.

Amint arról a Magyar Nemzet korábban cikkezett, Kollár Kinga magyarellenes szolgálata kifizetődőnek bizonyult, mivel összesen öt ingatlana van:

fele részben tulajdonosa egy 120 négyzetméteres gödöllői lakóháznak, egy 114 négyzetméteres erzsébetvárosi ingatlannak, kizárólagos tulajdonosa egy több mint száz négyzetméteres alapterületű esztergomi lakóháznak és egy harminc négyzetméteres I. kerületi ingatlannak.

Ezenkívül Kollár Madeira szigetén is birtokol egy 153 négyzetméteres alapterületű lakóházat, amelyet 2022-ben vásárolt.

A tetemes ingatlanvagyonon kívül is van mit a tejbe aprítania: a politikus több mint 32 millió forintos állampapír-portfólió tulajdonosának mondhatja magát.

Globalista alapbeállítottság

„Az alapbeállítottságom globalista és liberális” – írta magáról Kollár egy évvel ezelőtt, ám ezek a szavak csak most, az Európai Parlamentben történt felszólalása után nyertek értelmet. Amikor a Tisza Párt szimpatizánsainak mutatkozott be, azt is jelezte, hogy nem véletlenül él külföldön.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet

Videó: videa.hu