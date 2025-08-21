Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál + videó

Megosztás itt:

Lángokban áll egy BKV busz a belvárosban - a riportban látható felvételek még a múlt héten készültek Budapesten. Ezután egy újabb kapott lángra, végül még kettő járt hasonlóan - sorra kellett kiérkezniük a fővárosi tűzoltóknak égő, vagy füstölő járatokhoz.

Sára Botond, a fővárosi kormányhivatal vezetője: "Ez nem játék, tehát akkor úgy döntöttem, arra kértem a kollégáimat, hogy azonnali vizsgálatot rendeljünk el."

A fővárosi kormányhivatal lépett, és vizsgálatot indított a BKV buszok állapotával összefüggésben. Hétfő éjszaka negyven buszt mértek fel. A hiányosságok a karbantartás elmaradásából erednek - összegzett a fővárosi kormányhivatal vezetője.