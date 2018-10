Áfacsökkentést szorgalmaz Szanyi Tibor

A kis- és középvállalkozásokat és a családokat támogatná elsősorban az európai parlament azon kezdeményezése, miszerint 25%-ban maximálnák a tagállamokban az általános forgalmi adót - jelentette be Szanyi Tibor. A szocialista európai parlamenti képviselő szerint az új uniós ÁFA-rendszer a visszaéléseket is minimalizálná, így hiába csökkenne a bevétel, az állam sem járna rosszul.

„Bátorítani szeretném a magyar kormányt, hogy nem kell megvárni a tanács döntését, már most nyugodtan neki lehet állni, hogy ne kényszerből, hanem önként csökkentség a jelenlegi 27%-os ÁFÁ-t legalább 25-re, vagy sok termék esetében mint ahogy volt is már rá példa, akár ez alá, ami azt jelenti, hogy a mi olvasatunkban ez az igazi családtámogatás. Mindenféle kalkulációkat is olvastam már én magam is a sajtóban, ez családonként akár több tízezer forintos megtakarítást jelent” – nyilatkozta Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő, a javaslat előterjesztője.