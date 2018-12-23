2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Advent utolsó hévégéjén rekordszámú utas lépte át a határt

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 18:15, frissítve: vasárnap 19:18

Advent utolsó hévégéjén rekordszámú utas lépte át a határt Csongrád megyében, több mint 118 ezren utaztak csak tegnap keresztül a magyar-szerb és a magyar-román határon.

Valamennyi határátkelőhely teljes kapacitással működik, ahol lehet, ott pluszsávokat is nyitnak, így a röszkei autópálya-határátkelőhelyen a teherforgalomnak fenntartott részen is léptetnek ki személyautókat. A Nyugat-Európából az ünnepekre hazatérő vendégmunkások miatt azonban valamennyi határon torlódásra kell készülni. A személyautóval utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak a várakozási időkről a police.hu oldalon.

 

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Gyurcsány puccsot kiáltott, eltűntek a tüntetők a Kossuth-térről

2

Hír TV

Rendőrökkel csaptak össze a tüntetők

3

MTI

Sós Csaba: A pénz áll annak a hátterében, hogy a fél úszóválogatott nem ment a vb-re

4

Hír TV

Orbán Viktor: Aki mást állít, az hazudik

5

Hír TV

„Gyurcsány zsebforradalmárként vezeti tanítványait” – véli az államtikár

6

Hír TV

Apáti Bence és Jeszenszky Zsolt eljátszották Kunhalmi Ágnest