Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Adóemelés Ukrajnának? Orbán Viktor leleplezte a Tisza Párt "briliáns" gazdasági tervé

2025. október 10., péntek 09:20 | MTI
Ukrajna Bokros Lajos gazdaságpolitika adóemelés Surányi György Orbán Viktor Brüsszel Magyar Péter Tisza Párt

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban sugárzott, kolozsvári interjújában egyértelművé tette: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, amely Brüsszel parancsára adót emelne, hogy a pénzt Ukrajnába küldje. A kormányfő szerint ez a politika a Bokros-csomag kudarcba fulladt logikáját követi, szemben a kormány sikeres, adócsökkentésre épülő modelljével.

  • Adóemelés Ukrajnának? Orbán Viktor leleplezte a Tisza Párt

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban sugárzott, kolozsvári interjújában egyértelművé tette: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, amely Brüsszel parancsára adót emelne, hogy a pénzt Ukrajnába küldje. A kormányfő szerint ez a politika a Bokros-csomag kudarcba fulladt logikáját követi, szemben a kormány sikeres, adócsökkentésre épülő modelljével.

Orbán Viktor kimondta: A Tisza Párt Brüsszel parancsára emelne adót

A miniszterelnök péntek reggeli interjújában lerántotta a leplet a Tisza Párt valódi szándékairól. Kijelentette, hogy a Tisza Párt egyértelműen egy brüsszeli projekt, amit azért hoztak létre, hogy a nemzeti kormányt egy Brüsszel- és ukránbarát bábkormányra cseréljék. Ennek a tervnek a logikus következménye az, amit Brüsszel már régóta erőltet: pénzt kell szerezni az ukrajnai háború finanszírozására, mégpedig az európai emberektől, így a magyaroktól is, adóemelésekkel. Orbán Viktor szerint a Tisza Párt – ha tehetné – habozás nélkül végrehajtaná ezt az utasítást, elvenné a magyarok pénzét, és Kijevbe küldené.

A "szakértők" visszatérése: Gyorstalpaló a Bokros-csomag 2.0 anatómiájáról

De vajon milyen intellektuális alapokon nyugszik ez a briliáns terv? A miniszterelnök rámutatott, hogy a Tisza Párt mögött a régi, jól ismert "szakértői gárda", a Bokros Lajos, Surányi György és Petschnig Mária Zita nevével fémjelzett gazdaságpolitikai iskola áll. Gyorstalpaló azoknak, akik már elfelejtették volna: ez az az iskola, amely szerint a gazdaságpolitika csúcsa a "társadalmi mérnökösködés", vagyis amikor az állam elveszi a pénzt az emberektől, mert a "szakértők" úgyis jobban tudják, mire kell azt költeni. Ez a kör az, amelyik "vért hány" az egykulcsos adótól, mert az megakadályozza őket abban, hogy a saját szájuk íze szerint osszák vissza a mások által megtermelt jövedelmet. A Tisza Párt terve tehát nem más, mint a 90-es évek kudarcba fulladt, megszorításokra épülő politikájának modernizált, Brüsszel-barát köntösbe bújtatott újraélesztése.

A magyar modell: Alacsony adók és a magyar emberek pénze a magyaroknál marad

Ezzel a kudarcos múlttal szemben áll a kormány adócsökkentésre és bizalomra épülő politikája – hangsúlyozta Orbán Viktor. A nemzeti oldal filozófiája egyszerű és érthető: a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája. "Ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, ha ők döntik el, mit akarnak csinálni a pénzükkel" – foglalta össze a miniszterelnök. Amíg tehát Brüsszel és a Tisza Párt az adóemelésekben és a pénz elvételében gondolkodik, a kormány továbbra is abban hisz, hogy a magyar emberek és vállalkozások zsebében van a legjobb helyen a pénz.

Nézze meg a teljes interjút, amelyben a miniszterelnök leleplezi a Tisza Párt valódi terveit!

Forrás: MTI

További híreink

A gazdik többsége nem tudja: az őszi kutyasétáltatás életveszélyes is lehet

Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov

Súlyos következmények: Határozatot adtak ki Sallai Roland cselekedete miatt

Trump kidobná az uniós államot a NATO-ból

Meglepő javaslat futott be, ő lehet a következő szövetségi kapitány

Kitört a botrány: boltból loptak az úszók, nem lehetnek ott az Eb-n

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Vb-selejtezők: az osztrákok tíz gólt rámoltak be San Marinónak, Modricék ikszeltek a csehekkel

Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának

További híreink

Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
2
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
3
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
4
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
5
Magyar-lengyel szövetség a migrációs paktum ellen
6
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
7
Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort
8
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
9
Háttérkép – Jó hír Európának + videó
10
Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!