Adóemelés Ukrajnának? Orbán Viktor leleplezte a Tisza Párt

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban sugárzott, kolozsvári interjújában egyértelművé tette: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt, amely Brüsszel parancsára adót emelne, hogy a pénzt Ukrajnába küldje. A kormányfő szerint ez a politika a Bokros-csomag kudarcba fulladt logikáját követi, szemben a kormány sikeres, adócsökkentésre épülő modelljével.

Orbán Viktor kimondta: A Tisza Párt Brüsszel parancsára emelne adót

A miniszterelnök péntek reggeli interjújában lerántotta a leplet a Tisza Párt valódi szándékairól. Kijelentette, hogy a Tisza Párt egyértelműen egy brüsszeli projekt, amit azért hoztak létre, hogy a nemzeti kormányt egy Brüsszel- és ukránbarát bábkormányra cseréljék. Ennek a tervnek a logikus következménye az, amit Brüsszel már régóta erőltet: pénzt kell szerezni az ukrajnai háború finanszírozására, mégpedig az európai emberektől, így a magyaroktól is, adóemelésekkel. Orbán Viktor szerint a Tisza Párt – ha tehetné – habozás nélkül végrehajtaná ezt az utasítást, elvenné a magyarok pénzét, és Kijevbe küldené.

A "szakértők" visszatérése: Gyorstalpaló a Bokros-csomag 2.0 anatómiájáról

De vajon milyen intellektuális alapokon nyugszik ez a briliáns terv? A miniszterelnök rámutatott, hogy a Tisza Párt mögött a régi, jól ismert "szakértői gárda", a Bokros Lajos, Surányi György és Petschnig Mária Zita nevével fémjelzett gazdaságpolitikai iskola áll. Gyorstalpaló azoknak, akik már elfelejtették volna: ez az az iskola, amely szerint a gazdaságpolitika csúcsa a "társadalmi mérnökösködés", vagyis amikor az állam elveszi a pénzt az emberektől, mert a "szakértők" úgyis jobban tudják, mire kell azt költeni. Ez a kör az, amelyik "vért hány" az egykulcsos adótól, mert az megakadályozza őket abban, hogy a saját szájuk íze szerint osszák vissza a mások által megtermelt jövedelmet. A Tisza Párt terve tehát nem más, mint a 90-es évek kudarcba fulladt, megszorításokra épülő politikájának modernizált, Brüsszel-barát köntösbe bújtatott újraélesztése.

A magyar modell: Alacsony adók és a magyar emberek pénze a magyaroknál marad

Ezzel a kudarcos múlttal szemben áll a kormány adócsökkentésre és bizalomra épülő politikája – hangsúlyozta Orbán Viktor. A nemzeti oldal filozófiája egyszerű és érthető: a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája. "Ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, ha ők döntik el, mit akarnak csinálni a pénzükkel" – foglalta össze a miniszterelnök. Amíg tehát Brüsszel és a Tisza Párt az adóemelésekben és a pénz elvételében gondolkodik, a kormány továbbra is abban hisz, hogy a magyar emberek és vállalkozások zsebében van a legjobb helyen a pénz.

Nézze meg a teljes interjút, amelyben a miniszterelnök leleplezi a Tisza Párt valódi terveit!

