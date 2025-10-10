Adóemelés, kórházbezárás, ukrán befolyás: Orbán Viktor kibontotta a Tisza Párt ajándékcsomagját

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban adott, Kolozsvárról sugárzott interjújában kőkeményen leleplezte a Tisza Párt valódi természetét. A miniszterelnök szerint a Tisza egy brüsszeli és ukránbarát projekt, amely adót emelne, kórházakat zárna be és tönkretenné a magyar mezőgazdaságot, visszahozva a Bokros-csomag kudarcba fulladt politikáját.

"Az ukránok már az okostelefonodban vannak" – Orbán Viktor a Tisza Párt valódi természetéről

A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a Tisza Pártot Brüsszelben hozták létre azzal a céllal, hogy a nemzeti kormányt egy Brüsszel- és ukránbarát bábkormányra cseréljék. Ennek a tervnek a része az adóemelés, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldhessék a háború finanszírozására. Orbán Viktor a Tisza Párt adatszivárgási botrányára utalva kijelentette: "régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak". Ezzel a miniszterelnök az ukrán titkosszolgálat egyértelmű beépülési kísérleteire figyelmeztetett a magyar politikai életben, amelynek a Tisza Párt a legfőbb eszköze.

Visszatér a múlt szelleme: A Bokros-csomag és a "flaszter csávók" újra támadnak

De honnan jönnek ezek a "briliáns" ötletek? Orbán Viktor szerint a Tisza Párt nem tesz mást, mint a 90-es évek kudarcot vallott gazdaságpolitikáját porolja le. A pártot a "Bokros-csomag örökösének" nevezte, amelynek tervei között kórház- és iskolabezárások szerepelnek. A mezőgazdasággal kapcsolatban pedig a "flaszter csávók", azaz a "budapesti belvárosi fiúk" régi elképzelését követik, miszerint a magyar vidék és a mezőgazdaság elmaradott, és jobb lenne, ha átadnánk az egészet Ukrajnának. Ez a "szakértői" hozzáállás magyar gazdák százezreinek tönkremeneteléhez vezetne.

A magyar út: Alacsony adók, gazdasági növekedés és nemzeti érdek

Ezzel a kudarcos múlttal szemben a miniszterelnök a sikeres magyar modellt állította. Bemutatta a gazdaságpolitika "mágikus hármasát": a 3%-os otthonteremtési és a most induló 3%-os vállalkozói hitelt, amelyek komoly lökést adnak a gazdaságnak. Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság elég erős ahhoz, hogy mindezt Európa legnagyobb adócsökkentésével párhuzamosan hajtsa végre. Míg a Tisza Párt a pénz elvételében és a megszorításokban hisz, a kormány politikájának alapja az alacsony adó és az, hogy a magyar emberek döntsenek a saját pénzükről.

Hallgassa meg a teljes interjút, amelyben Orbán Viktor leleplezi a Tisza Párt valódi terveit!

Forrás: MTI