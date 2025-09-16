"Adóemelés és Ukrajna" – Orbán Viktor egyértelmű üzenete Szekszárdról + videó
2025. szeptember 16., kedd 19:20
Hír TV
A miniszterelnök szerint a brüsszeli út adóemelést és a magyarok pénzének Ukrajnába juttatását jelentené. Szekszárdon hangsúlyozta: csak a saját útunkat járva biztosítható, hogy a jövőben is megvalósuljanak a nemzeti fejlesztések.
Pontosan egy évtizeddel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án a röszkei határátkelőnél a migrációs válság valóságként robbant be a magyarok mindennapjaiba. A déli határ ostroma brutális erőszakba torkollott, ami rávilágított arra, hogy a határvédelem nem megosztó politikai kérdés, hanem a nemzeti biztonság alapja.
Latorcai Csaba államtitkár szerint meg kell védeni a kormány eddigi eredményeit, mert a tét az értékek megőrzése vagy a háborúpárti liberális beolvadás. A politikus hangsúlyozta, a következő választások sorsdöntőek Magyarország jövője szempontjából.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Vergődésnek nevezte a kormányközeli sajtó részéről azt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárása barcsi állomásán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárggyal jelent meg egy rendezvényen, majd be is ismerte, hogy embere valóban lőfegyverrel az oldalán tartott előadást egy tiszás összejövetelen.
Fegyverrel a lakossági fórumra? Ölni akar? Fotók bizonyítják, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök gyanús tárggyal a derekán érkezett egy eseményre. Közben a Tisza Párt katonai szakértője arról posztol, hogy „viszket a tenyere”. A Magyar Nemzet és a PestiSrácok újságírói mindent feltárnak a Rapidban.
A Pannónia Ösztöndíjprogram minden várakozást felülmúlóan sikeres volt, amivel meghiúsult Brüsszel "sunyi karanténkísérlete" – jelentette ki Hankó Balázs miniszter. A program lehetővé tette, hogy a diákok az Erasmus-kizárás ellenére is a világ legjobb egyetemeire jussanak el.