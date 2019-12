Adócsalás miatt indult eljárás vagyonvédelmi cégek vezetői ellen Szegeden

Minden színház vegye le a műsoráról Gothár Péter rendezéseit addig, amíg nem történik meg a rendező zaklatási ügyének alapos kivizsgálása – közölték a nőszervezetek képviselői. Nem született döntés a Színház- és Filmművészeti Egyetem etikai bizottságának ülésén Gothár Péter ügyében - a meghallgatáson elhangzottakról nem adtak tájékoztatást. Felmenti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatóját, Nagy László Albertet Karácsony Gergely főpolgármester - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A főpolgármester Facebook-posztjában azt írta: elégedetlen az FKF munkájával, ezen túl a munkaerőhiányt és a közterület-fenntartó elavult gépparkját okolta a hétfőn kialakult hókáoszért. Walter Katalin vezeti január 6-ától a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.-t - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Walter Katalin 2013-tól másfél évig Bajnai Gordon egykori kormányfő kabinetfőnöke volt az Együtt-ben. Pollreisz Balázs, az MSZP győri szervezetének elnöke lett a győri ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje. A megyeszékhelyen január 26-án tartanak megismételt polgármester-választást, miután Borkai Zsolt lemondott a posztról. Politikai terméknek használja az ellenzék az egészségügyi diagnosztikai eszközök beszerzését - jelentette ki Pesti Imre a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint szakmai körökben értelmezhetetlen Karácsony Gergely „minden kerületben legyen CT” szlogenje. A kis- és középvállalkozások adták a magyar gazdaságban megtermelt hozzáadott érték 46 százalékát és a nettó árbevétel 42 százalékát az elmúlt évben, számuk pedig 4,1 százalékkal nőtt - írja a Világgazdaság. A Magyar Nemzeti Bank napi gyakorisággal monitorozza a pénzhamisítás helyzetét, tavaly 42 százalékkal csökkent a kiszűrt hamis forintbankjegyek száma - írja a Magyar Hírlap. Az elmúlt két hónapban, és különösen az elmúlt két hétben jelentősen megnőtt a migrációs nyomás a déli határon - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd a röszkei tranzitzónánál azt mondta, a migránsok mozgása már a 2015-öshöz hasonló. A NATO először mondta ki, hogy a délről érkező tömeges migráció biztonsági kihívást jelent, és a szövetségnek foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a londoni NATO-csúcs után. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a NATO a jövőben is a világtörténelem legsikeresebb védelmi szövetsége maradjon – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Londonban. Szijjártó Péter közölte: az illegális migrációs folyamatok - különösen a Nyugat-Balkánon - nemhogy nem álltak le, de erősödnek, és ez erősíti a terrorszervezeteket is. Szijjártó Péter hozzátette: Az ellenőrizetlen migrációs hullámok lehetőséget teremtenek a terrorszervezeteknek arra, hogy szélsőséges ideológiáikat az egész világon terjesszék, terroristáikkal együtt. A NATO és Ukrajna közeledését blokkoló vétóját Magyarország akkor oldja fel, ha a kárpátaljai magyarok visszakapják az ukrán nyelvtörvény előtt őket megillető jogaikat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Stratégiai hiba az Albániával és Észak-Macedóniával tartandó csatlakozási tárgyalások megkezdésének elhalasztása - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy minden szereplő részéről fontos a bővítési folyamatok megélénkítése, és az, hogy az unió esélyt adjon a tagjelölt országoknak a csatlakozásra. Albániával és Észak-Macedóniával is meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat még a jövő májusban tervezett EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt - jelentette ki Várhelyi Olivér, a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztos Brüsszelben. Két politikusnak van víziója Európa számára, az egyik Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a másik Emmanuel Macron francia államfő – mondta Varga Judit igazságügyi miniszterrel a Die Welt című német lapnak. „Amikor beléptünk az európai klubba, nem mondtunk le arról a jogunkról, hogy önállóan döntsük el, kivel akarunk együtt élni” - hangsúlyozta Varga Judit. A német külügyminisztérium kiutasított Németországból két orosz diplomatát egy berlini csecsen emigráns meggyilkolásával összefüggésben. Ellenlépések egész csomagját helyezte kilátásba az orosz külügyminisztérium amiatt, hogy Németország kiutasított két orosz diplomatát. A Kreml támogatja a francia elnöknek azt az elképzelését, hogy Európát vonják be a szárazföldi állomásoztatású közepes és rövidebb hatótávolságú nukleáris eszközök tilalmáról megkötendő új INF-szerződésbe - közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Bulgária szándékosan akadályozza az Török Áramlat gázvezeték Európa felé tartó folytatásának építését - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Iránról és más, Izrael biztonságával összefüggő kérdésekről tárgyalt Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Benjámin Netanjahu ügyvezető izraeli miniszterelnök Lisszabonban. Az Egyesült Államok rövidesen újraindítja a béketárgyalásokat három hónapos szünetet követően az afganisztáni kormány megdöntésén fáradozó radikális iszlamista tálibokkal - közölte az amerikai külügyminisztérium. Terhelő vallomást tett Yorgen Fenech üzletember ellen a máltai újságírónő-gyilkosság egyik tanúja a vallettai bíróságon zajló perben. Két embert megölt, egyet súlyosan megsebesített egy amerikai tengerész Hawaiin, a Pearl Harbor-i flottatámaszponton, majd magával is végzett - közölték a támaszpont tisztségviselői. Ötvenhét ember veszhetett a tengerbe, amikor Mauritánia partjainál elsüllyedt egy Gambiából útnak indult hajó, fedélzetén mintegy 150 kivándorlóval - közölte az ENSZ migrációval foglalkozó ügynöksége. Mesterséges idegsejteket fejlesztettek ki brit kutatók, az apró „agyi chipek” olyan betegségek gyógyításához jelenthetnek új utakat, mint az Alzheimer-kór - írta a BBC hírportálja. Svájcból Észak-Macedóniában akart ötkilónyi kokaint vinni egy észak-macedón férfi, de a röszkei határátkelőn lebukott - írja a police.hu. Baleset miatt lezárták az M1-es autópályát a Komárom-Esztergom megyei Mocsánál, Budapest felé. Több kilométeren torlódik a forgalom. Korlátozások és szakaszos lezárások lesznek csütörtök és péntek éjszaka egy extrém méretű, a gönyűi kikötőből Tiszaújvárosba tartó járműszerelvény haladása miatt az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton. A Ferencváros 2:0-ra kikapott a másodosztályú Békéscsaba vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa nyolcadik fordulójának szerdai játéknapján, így búcsúzott a sorozattól. Hosszú Katinka arany-, Jakabos Zsuzsanna ezüstérmet szerzett 400 méter vegyesen a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: A-Híd OSC-Újbuda - Pro Recco (olasz) 10:14; FTC-Telekom Waterpolo - Mladost Zagreb (horvát) 14:5 Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Klaipeda (litván) 97:73 A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség kimutatása alapján a klubok összesen 653,9 millió dollárt fizettek ki az ezen a területen dolgozó szakemberek közvetítői munkájáért.