Adni öröm! Élelmiszeradomány-gyűjtő akció indult

Boszorkányüldözés zajlik hazánk ellen az Európai Unióban - ezt mondta a hetes cikkely szerinti eljárás kapcsán a miniszterelnökséget vezető miniszter a 150. kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte: a meghallgatásokon a magyar álláspontot ellenző tagállamok a Soros György által támogatott szervezetek véleményét visszhangozzák. A tárcavezető bejelentette: a kormány teljesíteni tudja a 2030-as uniós klímavédelmi célkitűzéseket, ennek megfelelően 10 éven belül 90 százalékra emelkedik hazánkban a karbonmentes villamosenergia-termelés aránya. A paksi atomerőmű nélkül nem teljesíthetők a klímavédelmi célok és nem biztosítható Magyarország biztonságos áramellátása - mondta Süli János, a paksi beruházásért felelős tárca nélküli miniszter. A kispesti hangfelvételeken elhangzó újabb állítás vált valóra - írja a Magyar Nemzet. December elején távozott posztjáról Guzmics Zsombor, a kispesti építéshatóság korábbi vezetője. Guzmics ugyan azt állítja, a rendszer átalakítása miatt állt fel, a botrányos felvételeken viszont Lackner Csaba kispesti képviselő arról beszélt, hogy Guzmics a választások után távozni fog posztjáról. Lackner szerint részben azért, mert „ő is egy éhes fiatalember", részben pedig azért, mert Gajda Péter polgármester attól tart: ráégnek a Guzmics félék. Társasházak közös képviselőjeként is több millió forintos csalással hozható összefüggésbe Lackner Csaba - erről ír a pestisrácok.hu. Az interenetes lap szerint Lackner Csaba épületszigetelésre olyan vállalkozók árajánlatait mutatta be a társasháznak, amelyek vagy nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában, alanyi adómentesek, miközben az árajánlatot ÁFA-kötelesként adták. A Mi Hazánk Mozgalom Lakos Imre, a XI. kerület polgármesteri kabinetvezetőjének leváltását követeli, és hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz - közölte Novák Előd, az ellenzéki párt újbudai önkormányzati képviselője. Közös megegyezéssel megszűnt László Imre újbudai DK-s polgármester kabinetfőnökének, Lakos Imrének a munkaviszonya - közölte a polgármester Facebookon. Terézváros a Liget projekt felfüggesztését kéri, mai képviselő-testületi ülésén határozatban szólította fel a beruházót a Városligetben folyó építkezések leállítására, és kéri a projekt újratervezését – közölte az LMP. Egy újabb reptér megépítése is megoldás lehet a ferihegyi zajszennyezésre - jelentette ki Karácsony Gergely a főpolgármesteri közmeghallgatáson. A Kulturált Légi közlekedésért Egyesület tagjai a Városházán demonstráltak, azt mondták, a reptérnél lévő kerületekben nem lehet élni a Ferihegyre tartó repülőgépek zajától. A főpolgármester azt mondta, hogy egyeztetni fog a kérdésről a kormánnyal. Az Emmy-díjas Gera Marina színművészetis évei embertelenségéről beszélt az Indexnek adott interjúban. Azt mondta: a Színművészetin bántalmazó, megalázós attitűdben viszonyultak a színészhallgatókhoz. Több évre tervezhetőséget és a színházi dolgozók bérének emelését is lehetővé teszi a kormány elfogadott kulturális törvénycsomagja - jelentette ki a kulturális államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Fekete Péter szerint az ügyet politikai haszonszerzésre használta az ellenzék szakmai vita helyett. Áder János több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő jogszabállyal, ezért megfontolásra visszaküldte azt a törvényhozásnak. Magyarország jogi versenyképességének további erősítésére törekszik az Igazságügyi Minisztérium - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Folytatni kell az államadósság csökkentését, az elképzelések szerint 2022 végére az államadósság GDP-hez mért arányát 60 százalék alá akarja mérsékelni a kormány - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Nyugdíjasok meglehetősen nagy csoportjának kedveznek a megszavazott járulékszabályok - mondta a Magyar Nemzetnek Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Jövőre is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Mivel a jövő évi költségvetés 2,8 százalékos inflációval számol, így ennyivel emelkednek 2020. január 1-jétől a nyugdíjak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Döntés született az idei év két legnagyobb keretösszegű kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatán, mintegy 85 milliárd forint új támogatásról - mondta Bódis József, az ITM államtitkára. Csaknem ezer diák igényelte már a nyelvtanulásra fordítható diákhitelt - írja a Magyar Nemzet. A Diákhitel Központ vezérigazgatója a lapnak úgy nyilatkozott: eddig valamennyi ügyfél a maximális, ötszázezer forint összegű kölcsönt kérte. Mérséklődnek a társadalmi különbségek Magyarországon, a szegénység folyamatosan csökken, és Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján tovább nőtt az életszínvonal - mondta Lakner Zoltán Lehel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa az M1-en. Évente 100 millió forintos pályázatot ír ki a kormány diabéteszesekkel foglalkozó civil szervezeteknek - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. 53 közfinanszírozott egészségügyi intézmény szülészetét fejlesztik 3,3 milliárd forintból - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Magyarország továbbra is támogatja a Moldovai Köztársaság európai integrációs törekvéseit - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A kisebbségi jogok érvényesítése terén Magyarország komoly partnerre talált Horvátországban - jelentette ki Kalmár Ferenc miniszteri biztos Zágrábban. Négy dél-koreai vállalat összesen 70 milliárd forintot ruház be Magyarországon, és ezzel 300 új munkahelyet teremt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szöulban. Az Európai Unió részéről a nyitás és a bővítés történelmi tartozás a Balkán országainak, valamint stratégiailag és politikailag fontos lehetőség, egyben felelőssége Európának - jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő. Elkezdődött az idei év utolsó uniós csúcstalálkozója Brüsszelben. A kétnapos tanácskozáson az állam- és kormányfők a hétéves uniós költségvetésről, az éghajlatváltozásról valamint fontosabb külkapcsolati kérdésekről tárgyalnak. A csata közép-európai és magyar nézőpontból arról fog szólni, hogy ne engedjük meg a brüsszeli bürokratáknak azt, hogy megint a szegény emberekkel és országokkal fizettessék meg a klímaváltozás elleni harc költségeit - mondta Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök kiemelte: Magyarország is azt szeretné, hogy 2050-re klímasemleges legyen az európai gazdaság, ezért készen áll arra, hogy egy erről szóló megállapodást aláírjon. Jelentős mértékű befektetések kellenek a kutatás, az innováció és az új technológiák kifejlesztése területén a klímasemlegesség elérése érdekében - mondta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Az Európai Uniónak nagyon erős jelzést kell küldenie a világnak a klímaváltozás ügyében - jelentette ki Angela Merkel német kancellár Brüsszelben. A rendőrség eltávolította a Greenpeace aktivistáit az európai uniós csúcstalálkozó helyszínéről. Az EU következő hosszú távú költségvetésének meg kell őriznie azokat a politikákat, amelyek Európát naggyá tették, beleértve a közös agrárpolitikát - mondta Emmanuel Macron francia elnök Brüsszelben. A megmozdulással az Európai Bizottságban szerdán bemutatott, európai zöld megállapodásnak nevezett munkadokumentum azonnali elfogadására kívánják felszólítani az uniós tagországok vezetőit. A német szövetségi kormány szerint helytelen és indokolatlan lépés volt az orosz külügyminisztériumtól két Moszkvában dolgozó német diplomata nemkívánatos személlyé nyilvánítása - közölte a német külügyminisztérium. Megkezdődött az előrehozott parlamenti választás az Egyesült Királyságban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy szankciókat vezetett be az Európába irányuló Északi Áramlat 2 orosz gázvezetékkel kapcsolatban. Agyonlőtt hat embert egy fegyveres Bagdadban, feldühödött emberek ezt követően lefegyverezték és felakasztották őt a város egyik központi terén - közölték biztonsági és egészségügyi tisztségviselők. Javítás közben tűz ütött ki az orosz hadiflotta egyetlen repülőgép-hordozóján Murmanszkban, a balesetben legkevesebb 12 ember megsérült, hárman pedig eltűntek. Tizenhatra emelkedett az odesszai szakközépiskolában december 4-én pusztító tűz halálos áldozatainak száma - közölte a megyei rendőrség. Több jármű összeütközött a 62-es úton, Seregélyesnél, az utat lezárták - közölte a rendőrség. Átépítés miatt lezárják az M70-es autóutat ma és holnap a muraszemenyei és a tornyiszentmiklósi csomópont között - közölte az Útinform. Férfi kézilabda SEHA Liga: Telekom Veszprém - Eurofarm Rabotnik (észak-macedón) 35:24 Hosszú Katinka 100 méter vegyesen, 200 méter pillangón és 100 méter mellen sem talált legyőzőre a Kaposváron zajló rövidpályás úszó országos bajnokságon. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős lett az év párosa a WTA-nál. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége Kubina Ádámot nevezte ki főtitkárnak.