2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Áder: Tiszteljük a másikban az embert, egymásban a magyart!

Hír TV

2018. január 1., hétfő 07:27, frissítve: hétfő 08:19

Legyen erőnk mindig, minden helyzetben tisztelni a másik embert, egymásban a magyart – kívánta újévi köszöntőjében a köztársasági elnök. Áder János – az állami televízióban éjfél után sugárzott – beszédében bizakodásra okot adó új esztendőt kért az elesetteknek, a segítő kezet nyújtóknak. Reményeiket valóra váltó új esztendőt kért az új álmok megálmodóinak, az okos terveket kovácsolóknak, a hitet másokban is táplálóknak.

Az államfő Assisi Szent Ferenc gondolataival zárta beszédét: „Szeretet legyen ott, ahol ma gyűlölet van. Megbocsátás, ahol bűn. Egyetértés széthúzás helyett. Legyen igazság, ahol tévedés van, és öröm ott, ahol ma szenvedés. Sötétség helyén hit legyen!” – zárta köszöntőjét a köztársasági elnök.

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