Áder János részvétét fejezte ki a Srí Lanka-i áldozatok családtagjainak

Lezárult a böjti időszak, Jézus feltámadását ünnepli a keresztény világ. Ha az emberi közösségek eltávolodnak Krisztustól, többé nem hiszik majd, hogy benne van a megváltás - mondta az esztergom-budapesti érsek a húsvétvasárnapi szentmisén Esztergomban. Erdő Péter szerint az is előfordulhat, hogy egyesek egész birodalmakat akarnak pogánnyá tenni, mert elvesztették hitüket. Hangsúlyozta: hirdetni kell Jézus feltámadását, mert akkor van remény arra, hogy újra és örökre találkozhatunk vele. Merjünk elindulni a hit útján, mert a bátorság ezen az úton különösen kifizetődik - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Csak mi, keresztyének vihetjük el Krisztus feltámadásának örömhírét a világnak - mondta Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnap ünnepi istentiszteleten. Már csak valamivel több mint két napjuk maradt a pártoknak arra, hogy összegyűjtsék a májusi európai parlamenti választásra az induláshoz szükséges legalább 20 ezer érvényes ajánlást. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint a név nélküli migránskártyák anyagilag, jogilag és politikailag is egyre kevésbé áttekinthetőek. Feljelentést tesz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Judith Sargentiniék kampányvideójának lopott felvételei miatt - közölte az MTVA. A húsvéti szokások a termékenység és a feltámadás szimbólumait hordozzák - mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. A Magyar Állami Operaház is hozzájárul a leégett Notre-Dame felújításához - mondta az intézmény igazgatója a Bayer Showban. Ókovács Szilveszter közölte: bár állami intézményként pénzt nem ajánlhatnak fel a katedrális újjáépítéséhez, jótékonysági előadást azonban szervezhetnek. Magyarország minden polgára nevében részvétét fejezte ki Áder János köztársasági elnök a Srí Lankán elkövetett merényletekben elhunyt ártatlan emberek hozzátartozóinak és barátainak a Maitripala Sziriszena Srí Lanka-i államfőnek küldött táviratában. A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Srí Lankán elkövetett, több mint kétszáz halálos áldozatot követelő merényletsorozattal kapcsolatban. KDNP: Megdöbbentő üzenete van a húsvéti Srí Lanka-i merényleteknek, hiszen a távoli földrészen történtek az egész világ keresztényei ellen is irányultak. Három keresztény templomot és négy szállodát ért robbantásos támadás Srí Lankán, olyan helyeken, ahol turisták is nagy számban megfordulnak - mintegy 200 ember életét vesztette, 450-en megsebesültek. Egy nyolcadik robbanás is történt húsvétvasárnap Srí Lankán - az ország kormánya kijárási tilalmat rendelt el, és felfüggesztette a közösségi média működését. Őrizetbe vettek hét embert a Srí Lanka-i Colombóban egy házkutatás során, amelyben három rendőr életét vesztette - közölték a hatóságok. Számos állam- és kormányfő, illetve nemzetközi szervezet vezetője elítélte a keresztény templomok és luxusszállodák ellen elkövetett robbantásos merényleteket. A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi et Orbi üzenetében. Elnökválasztás kezdődött Észak-Macedóniában. Nyugalomban zajlik Ukrajnában a szavazás az elnökválasztás második fordulójában - már mindét elnökjelölt leadta a szavazatát. Megtámadtak egy ebolás betegeket kezelő egészségügyi központot a Kongói Demokratikus Köztársaságban, mindössze órákkal azt követően, hogy egy másik ilyen klinikát is támadás ért. Huszonhét illegális migránst találtak a rendőrök egy Szerbiából érkező tehervonaton egy konténerben összezsúfolva, Kelebiánál. Vonattal ütközött egy személyautó Városlődnél - a baleset miatt a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely vonalon 20-30 perces késések várhatók. Személyautóval ütközött és meghalt egy motoros Vértesacsa külterületén. Letartóztatta az illetékes bíróság azt a nőt, akit emberölés kísérletével gyanúsítanak, mert magára hagyta csecsemőjét Máriabesnyőn. Szennyvíztartályba esett és meghalt egy kétéves kisfiú Taktaharkányban. Két gyalogost gázolt el egy autó Cegléden - az egyikük a helyszínen életét vesztette, a másik súlyos sérüléseket szenvedett. Megöltek egy férfit Pesterzsébeten - a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Országszerte többfelé rossz a levegő minősége az ózonkoncentráció emelkedése miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Jégkorong, vb-felkészülési mérkőzés: Nagy-Britannia - Magyarország 3:1 Babos Tímea győzött, Stollár Fanny és Bondár Anna viszont kikapott az isztambuli salakpályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. Majoros Bence és Bálint Bernadett vegyes páros feljutott a főtáblára a budapesti asztalitenisz-világbajnokságon. Kiss Zsolt és Palancsa Dorottya legyőzte a török kettőst a norvégiai curling vegyespáros-világbajnokságon.