Áder János: Ne tévesszünk mértéket, amikor klímakatasztrófáról beszélünk

Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia párt elnöke meghívására Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond szombaton az Atreju nevű jobboldali rendezvényen Rómában - közölte Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Hollik István kormányszóvivő szerint Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként folytatná migránsbarát politikáját, és bevándorlókat telepítene a fővárosba is – írja a Magyar Nemzet. Az Európai Parlament balliberális erői - köztük a DK és az MSZP képviselőivel -, valamint a Soros György támogatta NGO-k és partnereik egy új, települési szintű migránselosztási rendszer bevezetéséért dolgoznak - írja a Magyar Nemzet. Álságosnak tartja a Civil Zugló Egyesület által támogatott polgármesterjelölt Karácsony Gergely szociális bérlakás programját. Várnai László a Hír TV Magyarország élőben című műsorában azt mondta: a 2300 zuglói önkormányzati lakás csaknem fele van minősíthetetlen állapotban. Zuglóban pedig Karácsony Gergely terveivel ellentétben egyetlen bérlakás sem épült. Nem kér sem a Jobbikból, sem pedig az LMP-ből Puzsér Róbert. A főpolgármester-jelölt az ATV-ben úgy fogalmazott: mindkét párt kritikusan hozzárothadt a politikai osztályhoz, ezért nem lehet velük együttműködni. Berki Krisztián független főpolgármester-jelölt azt ígéri, az önkormányzati választás előtt tizenhárom nappal, október 1-jétől ismerteti teljes programját. A magyarok kétharmada támogatja a kormány humanitárius politikáját a Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint - mondta Azbej Tristan államtitkár az M1-en. Már több mint ötvenezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamelyik elemét, az intézkedések valódi igényekre reagálnak - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az M1-en. A fogyatékossággal élő embereket érintő intézkedéseket ismertető kiadványt jelentetett meg a kormány - közölte Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottja. A rossz munkaszervezés miatt maradtak ki az elővárosi vonatok - mondta a MÁV kommunikációs igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában annak kapcsán, hogy a Közlekedő Tömeg Egyesület tüntetést szervez a kimaradó járatok miatt. Loppert Dániel közölte: a leginkább érintett Cegléd-Szolnok vonalon jelentős korszerűsítést végeznek, valamint új KISS motorvonatokat állítanak forgalomba, amitől a közlekedés javulását várják. Még az ellenségeink sem tudják tagadni a magyar gazdaságpolitika sikerét, ilyen alacsonyan még soha nem volt a munkanélküliség, ekkora megtakarítása még soha nem volt a társadalomnak - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A 2008-as válság óta folyamatosan nő a villamosenergia-igény Magyarországon, emellett az európai erőműpark öregedése is indokolja Paks II. megépítését – mondta Süli János, az erőmű tervezéséért, kivitelezéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter. Helyes, hogy Magyarország felelősségét és tennivalóit is vizsgáljuk, amikor a fenyegető klímakatasztrófáról és a megteendő intézkedésekről beszélünk, de ne tévesszünk mértéket - mondta Áder János köztársasági elnök a Kossuth Rádióban. A globális vízválság megelőzése lesz az októberi Budapesti Víz Világtalálkozó 2019 kiemelt témája – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Nem emelt kifogást Trócsányi László biztos-jelölt személye és alkalmassága ellen az Európai Unió jogi bizottsága - a Hír Tv értesülései szerint a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős aspiránsnál mindent rendben talált a testület. Németországban is pozitív várakozással tekintenek az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság hivatalba lépésére - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Düsseldorfban. Pénzbüntetéssel kell sújtani azokat az országokat, amelyek nem fogadnak be illegális bevándorlókat - közölte a francia elnök miután az olasz miniszterelnökkel tárgyalt a migránsok szétosztásáról. Emmanuel Macron leszögezte: meggyőződése, hogy rövidesen meg tudnak állapodni egy európai menekültügyi áthelyezési mechanizmusról. Újabb 36 migránst vett a fedélzetére az Ocean Viking NGO-hajó a Földközi-tengeren, 28 kilométerre Lampedusa szigetétől. Nemrég érkezett tunéziai migránsok tüntettek Lampedusán a kitoloncolás ellen. Az Európai Bizottság elnöke szerint van lehetőség a megállapodásra Londonnal a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről. Bernie Sanders vermonti szenátornak, az amerikai Demokrata Párt egyik elnökjelölt-aspiránsának eddig már egymillióan adományoztak pénzt a kampányához. Az Egyesült Államok békés megoldást szeretne a szaúd-arábiai olajlétesítményeket ért támadások nyomán kialakult konfliktusban, és olyan koalíció kiépítésén munkálkodik, amely elrettentené Iránt - jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Izraeli tisztségviselők, köztük Benjámin Netanjahu kormányfő tárgyalásaik alkalmával számos alkalommal „megvezették” Donald Trump amerikai elnököt - állította Rex Tillerson volt amerikai külügyminiszter egy előadásában. Aktívan részt vesz Dél-Szudán tönkretételében az országban működő legnagyobb multinacionális olajvállalat, a Dar Petroleum, illetve más nemzetközi szereplők - hívta fel a figyelmet a The Sentry nevű oknyomozó csoport. Az Egyesült Államok kiutasított két kubai ENSZ-diplomatát, mert fenyegetést jelentettek az amerikai nemzetbiztonságra - jelentette be Twitteren Morgan Ortagus amerikai külügyi szóvivő. Az internet szabályozása volt Donald Trump amerikai elnök és Mark Zuckerberg, a Facebook elnök-vezérigazgatója közti megbeszélés egyik fő témája a Fehér Házban. Több ezer diák vonult utcára az iskola helyett Ausztráliában. Azt követelik a világ vezetőitől, hogy tegyenek lépéseket a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentésére. Robbantásos támadás ért egy részben szaúd-arábiai katonai járműoszlopot Jemenben - hat jemeni katona és egy szaúdi tiszt meghalt, 13-an megsebesültek. Több mint ezer embert evakuáltak vagy mentettek ki az Egyesült Államokban a texasi Houston városából, miután az Imelda nevű trópusi vihar szerda óta tombol az állam déli részein. Több mint 1100 tő vadkendert találtak a rendőrök Orosházán egy tanya mögötti területen - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Átlagosan havonta valamivel több mint száz „horrorkaravánt”, vagyis szabálytalan járműszerelvényt fogtak el idén az utakon – írja a Magyar Nemzet. A hétvégén, 6.30-tól 15.30-ig egy-egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a budapesti Margit hidat és Petőfi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Az utolsó futam eredményétől függetlenül aranyérmet szerzett a Majthényi Szabolcs, Domokos András páros a balatonföldvári vitorlázó Repülőhollandi Európa-bajnokságon. A Ferencváros 1:1-es döntetlent játszott az Espanyol vendégeként a labdarúgó Európa-liga csoportkörének nyitányán.