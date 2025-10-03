Áder János felszólalt: nincs kibúvó – Atomenergia nélkül elbukunk a klímacélok harcában

Megosztás itt:

Kikerülhetetlen stratégiai szükségszerűség – ezzel a kijelentéssel fordult a közvéleményhez Áder János volt köztársasági elnök Pakson. A Fenntartható Atomenergiáért Tanácsadó Testület tagjaként a szakmai alapokra helyezte a hangsúlyt: atomenergia nélkül a zöld fordulatról szóló tervek illúziók maradnak. A Nemzetközi Energia Ügynökség álláspontja is megerősíti: az atomenergiára mint tiszta és stabil forrásra égetően szükség van, különösen, ha el akarjuk érni a párizsi klímacélokat.

A kijelentés a magyar energiastratégia fontosságát emeli ki: a Paksi Atomerőmű jelenleg a hazai villamosáram-termelés 46 százalékát adja, és 50 év alatt több mint 585 milliárd kilowattóra áramot termelt. Ez a teljesítmény és a felhalmozott tudás az, amire Áder János szerint joggal lehetünk büszkék. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a létesítmény a világ egyik legbiztonságosabb atomerőműve, ami eloszlatja a technológiával kapcsolatos félelmeket.

A globális klímavédelem és az energiafüggetlenség szempontjából egyaránt kritikus, hogy Európa ne csak szlogenekben, hanem valós kapacitásokban is gondolkodjon. A fosszilis energiahordozókról való leválás csak a megbízható atomenergia segítségével képzelhető el – minden más út energiaválsághoz és a klímacélok elbukásához vezethet.

Forrás: MTI

Fotó: Canva