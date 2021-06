Áder János aláírta a pedofilellenes törvényt

A kormány véglegesítette a nemzeti konzultáció témáit és kérdéseit; a kérdőíven 14 kérdés szerepel majd a gazdasággal, valamint a migrációval és a hazai vakcinagyártással kapcsolatban - jelentette be a kormányszóvivő. Újabb 91 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, 8 beteg meghalt. Több mint 5,4 embert oltottak be Magyarországon, közülük csaknem 4,6 millióan már a második adag vakcinát is megkapták. Eddig 5,5 millió adag vakcinát szállított a Pfizer Magyarországra. NNK: minden vizsgált városban alacsony a szennyvíz koronavírus-koncentrációja. A fejlődés még fenntartható irányba fordítható, de az idő vészesen fogy. Mindannyiunk felelőssége, hogy mielőbb cselekedjünk - mondta Áder János az ENSZ által létrehozott Víz- és Klímaügyi Vezetői Testület online fórumán. A fogyatékossággal élőket ellátó nappali intézményeknek különleges helye van a szociális ellátásban - hangsúlyozta Fülöp Attila államtitkár. Májusban kisebb volt az államháztartás hiánya, mint egy évvel korábban. 350 milliárd forint értékben zajlanak köznevelési beruházások - jelentette ki Maruzsa Zoltán államtitkár. Tovább szigorodik az egyszer használatos műanyagtermékekre vonatkozó szabályozás. Ma hajnaltól megszűnt az ellenőrzés a magyarországi schengeni belső határokon, a belépéshez azonban továbbra is szükség van védettségi igazolásra. Magyarország toleráns ország, a keresztény szabadság jegyében minden felnőtt úgy él, ahogy szeretne - jelentette ki Varga Judit a Kossuth rádióban. A gyermekek felvilágosítása mindenképp a szülőre tartozik, a pedofília elleni küzdelem viszont az állam feladata - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a dpa német hírügynökségnek. Jogi eljárás indulhat Magyarországgal szembe a pedofilellenes törvény miatt. Ursula Von Der Leyen szégyennek nevezte a magyar gyermekvédelmi jogszabályt. Helytelennek nevezte az iskolai szexuális felvilágosítással kapcsolatos új magyar jogszabályt Angela Merkel német kancellár. Európában eluralkodott a véleményterror - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Saját házuk előtt söprögessenek a német, holland és svéd politikusok - így reagált Menczer Tamás államtitkár közösségi oldalán arra, hogy a család- és gyermekvédelmet szolgáló pedofilellenes törvény miatt több ország is elítélte Magyarországot. Az EU-nak hiányosságai vannak a nemzeti kisebbségvédelem terén - nyilatkozta Juhász Hajnalka KDNP-s képviselő. Nyugaton manapság templomokat rombolnak le, térségünkben viszont újakat építenek, és kiállnak Szent II. János Pál öröksége mellett - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár Krakkóban. A magyar gazdaság Európában leggyorsabb és sikeres újraindítása érdekében minden támogatást megadunk a magyar cégek külpiaci sikereihez, és ebből a szempontból kulcsterület a Nyugat-Balkán - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Észak-Macedóniában. Putyin: a NATO-nak mérlegelnie kell az orosz feszültségcsökkentési javaslatokat. Már több mint 179,1 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,8 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Meghaladta a 30 milliót Indiában az eddig feljegyzett koronavírus-fertőzöttek száma, miközben a vírus újabb, delta plusz nevet viselő mutációját immár 40 esetben azonosították fertőzötteknél. Szlovákiában egy laboratóriumi vizsgálat során kimutatták a koronavírus úgynevezett delta variánsát. A koronavírus új variánsainak megjelenése miatt Lengyelország éjféltől tíznapos karantént rendel el a schengeni övezeten kívüli országokból érkezők számára. Lassan halad az oltakozás Észak-Macedóniában, 180 ezer regisztrált vár arra, hogy megkapja a koronavírus elleni valamelyik védőoltást, míg az országnak több mint 600 ezer adag oltóanyaga van raktáron. Az oroszországi Burjátföld vezetése bejelentette, hogy vasárnaptól július 11-ig munkaszünetet rendel el a járványhelyzet romlása miatt. Nem tudja tartani az Egyesült Államok az elnök korábbi ígéretét, miszerint július 4-re a felnőtt lakosság 70 százalékát legalább egyszer beoltják a koronavírus ellen - nyilatkozta a Fehér Ház koronavírus ügyben megbízott tisztviselője. Izraelben ismét erősödik a koronavírus-járvány, és megjelent a vírus fertőzőbb és veszélyesebb delta változata. Afganisztánban rakétatalálat ért egy kórházat, sok koronavírus és gyermekbénulás elleni vakcina megsemmisült. Figyelmeztető lövéseket adott le egy határsértő brit romboló felé egy orosz őrhajó a Fekete-tengeren - közölte az orosz védelmi minisztérium. Cáfolta a brit védelmi minisztérium, hogy az orosz haditengerészet figyelmeztető lövéseket adott le a Fekete-tengeren egy brit hadihajó irányába. Elhagyta a börtönt a kilenc katalán függetlenségi vezető, akiknek szabadon engedését a legfelsőbb bíróság rendelte el, miután a spanyol kormány részleges kegyelemben részesítette őket. Autóba rejtett pokolgép robbant egy bebörtönzött terrorista háza mellett Pakisztánban, többen meghaltak. Szabotázsakciót akadályoztak meg az iráni Karadzsban található nukleáris létesítményben. Másodfokon bűnösnek találta a bíróság a volt jobbikos politikust, Kovács Bélát az Európai Unió intézményei elleni kémkedés előkészülete bűntettében. Az országos és a budapesti napi melegrekord is megdőlt szerda délután. Az új országos rekord 37,8 Celsius-fok - tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerdára virradóra a fővárosban megdőlt a hajnali melegrekord - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Nem lesz jelen a müncheni német–magyar meccsen Orbán Viktor - értesült a Magyar Nemzet. A miniszterelnök Brüsszelbe utazik az EU-csúcsra, onnan szurkol majd a magyar válogatottnak. A kilencszeres cseh válogatott Libor Kozak a labdarúgó OTP Bank Ligában legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémiához igazolt. Szalai Ádám egy évvel meghosszabbította a szerződését a német élvonalbeli FSV Mainz 05 labdarúgócsapatánál. Bondár Anna kiesett a selejtező első fordulójában a wimbledoni teniszbajnokság női versenyében. Bálint Bernadett egyesben, Lakatos Tamás pedig férfi párosban harcolta ki a főtáblára jutást délelőtt a varsói egyéni asztalitenisz Európa-bajnokságon. A Nemzetközi Sakkszövetség, a Nemzeti Sportügynökség és a Magyar Sakkszövetség ünnepélyes keretek között aláírta a szerződést a 2024-es budapesti, 45. sakkolimpia megrendezéséről.