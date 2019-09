Áder János a georgiai ortodox egyház vezetőjével találkozott

A családok ügye nem lehet a politikai korrektség rabja, és nincs ok az óvatoskodásra a családok ügyében a kommunikáció terén - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. Dömötör Csaba szerint a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt kell helyezni, és minden élethelyzetet figyelembe kell venni. Sok a tennivaló még, de már vannak pozitív eredmények a magyar családtámogatási intézkedéseknek köszönhetően. A családok támogatása, megerősítése nem csak az anyagiakról szól, a gyermekvállalás, a családalapítás pedig érték- és kulturális kérdés - hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. Míg a szocialista kormányok idején forráskivonás jellemezte a közoktatást, 2010 után évről-évre bővülnek az ágazatra fordítható források - hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az M1-en. A kormányzat célja, hogy a magyar fiatalok jobb és versenyképesebb egyetemeken tanulhassanak és értékes diplomát szerezzenek, amivel megállják majd a helyüket az életben és a munkaerőpiacon - értesült a Magyar Nemzet. Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel Karácsony Gergely zuglói polgármestert, ellenzéki főpolgármester-jelöltet, hogy tárja fel az egész kerületi parkolási botrányt. Stabilan 8000 milliárd forint felett jár a vállalati hitelek állománya Magyarországon, miközben nő az éven túli futamidejű és a forintban nyilvántartott kölcsönök aránya a portfólión belül – írja a Világgazdaság. A Magyar Telekom a tervek szerint az idén 90 milliárd forintot költ fejlesztésre, aminek 47 százalékát, nagyságrendileg 40 milliárd forintot, várhatóan a vezetékes hálózatra fordítja. Az idén 1 milliárd forintra lehet pályázni a megújuló energia-alapú áramtermelést támogató METÁR-rendszer első tenderkiírásában - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. KSH: Júliusban az export és az import euróban számított értéke egyaránt 7,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a külkereskedelmi többlet 276 millió euró volt, 19 millió euróval több az egy évvel korábbinál. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Érzékeny színház” programja keretében az idén a korábbi tízszeresére emelkedik a fogyatékkal élők színházlátogatását segítő pályázati forrás - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A KISS emeletes motorvonatok közlekedtetésével jelentősen javul majd a vasúti szolgáltatás a fővárosba vezető váci és ceglédi vonalon - mondta Loppert Dániel, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója az M1-en. Októberben nem lesznek önálló nemzetiségi szavazókörök, vagyis a nemzetiségi választópolgárok ugyanabban a szavazókörben voksolhatnak nemzetiségük önkormányzatainak tagjaira, mint ahol a polgármesterre és a képviselőkre. Őszentsége II. Illés katolikosz-pátriárkával, a georgiai ortodox egyház vezetőjével találkozott Áder János államfő Tbilisziben, háromnapos hivatalos útja zárásaként. Kelemen Hunor RMDSZ elnök szerint Makkai Gergely, Marosvásárhely magyar alpolgármestere immár nem a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa, hanem Dorin Florea polgármester helyettese. Az általános választásokhoz vezet az egyetlen út, amelyet Nagy-Britannia követhet a brit EU-tagság megszűnése körüli helyzet feloldására - jelentette ki Boris Johnson brit miniszterelnök. A londoni felsőbíróság elutasította azt a keresetet, amelynek beterjesztői szerint törvénysértő a brit parlament ülésszakának felfüggesztése. Irán bejelentette: oly módon csökkenti tovább a 2015-ös nukleáris megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését, hogy egyáltalán nem korlátozza az urándúsítással kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységét. Mexikói szövetségi ügyészek közölték: több olyan bejelentést kaptak, miszerint benzinkutak az északi Tamaulipas államban nem hajlandók kiszolgálni a rendőrség és a hadsereg járműveit. Csaknem 60 év börtönt kapott a volt hondurasi elnök felesége hűtlen kezelés miatt. Jair Bolsonaro brazil elnök egy környezetvédelmi kérdésekben vele egyetértő, kevéssé ismert és kollégái által sokat bírált ügyészt, Augusto Arast jelölte főügyésznek. A hongkongi válság békés megoldására szólította fel Pekinget Angela Merkel német kancellár kínai látogatásán. Új-Zélandon csaknem fél tonna metamfetamint foglaltak le a vámtisztek egy hatvan villanymotorból álló szállítmányból. Az amerikai meteorológiai szolgálat egyes fokozatúra minősítette le a Dorian hurrikánt, amely jelenleg az egyesült államokbeli Észak-Karolina partjainál jár. Forgalommal szemben hajtott az M5-ös autópályán egy autós, amikor Felsőpakony térségében összeütközött egy másik kocsival. Hárman meghaltak, hárman megsérültek. Két autó ütközött össze frontálisan a 2606-os úton, Kazincbarcika és Múcsony között. Egy ember meghalt, öten megsérültek. 24 millió forint értékű hamis parfümöt és 132 pár hamis cipőt foglalt le az adó- és vámhivatal az M1-es autópályán. Oldószerek és festékek tárolására szolgáló szabadtéri raktár gyulladt ki Kazincbarcika iparterületén. A tüzet eloltották, az utómunkák azonban még tartanak. A magyar labdarúgó-válogatott 2:1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként barátságos mérkőzésen Podgoricában. Tizennégy magyar atléta részvétele biztos a szeptember 27-én kezdődő dohai világbajnokságon, de a létszám még nőhet. Farkas Balázs bejutott az elődöntőbe a Bukarestben zajló fallabda Európa-bajnokságon. A 23 éves Dina Márton indul a férfiak mezőnyversenyében a szeptemberi országúti kerékpáros világbajnokságon.