Áder felkérte, Orbán elfogadta

MEGSZÜNTETI LMP-S TAGSÁGÁT SCHIFFER ANDRÁS. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGÁKKAL FOLYTATÓDIK MA AZ ÉRETTSÉGI VIZSGASOROZAT. LEVÉLBEN KÖSZÖNI MEG A VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTELT AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. NEM ENGEDIK BE AZ INDEX, A HVG ÉS A 444 ÚJSÁGÍRÓIT A PARLAMENT MÁJUS 8-I ALAKULÓ ÜLÉSÉRE. MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE: TÖRVÉNYELLENES AZ ÚJSÁGÍRÓK KITILTÁSA A PARLAMENTBÕL. A FÜGGETLEN JELÖLT, BERTA SÁNDOR NYERTE A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST DRÁVAGÁRDONYBAN. A NÓGRÁD MEGYEI HERENCSÉNYBEN FAZEKAS JÁNOS FÜGGETLEN JELÖLTET VÁLASZTOTTÁK POLGÁRMESTERRÉ. ZÁHONYBAN AZ EDDIGI POLGÁRMESTERT, HELMECZI LÁSZLÓT VÁLASZTOTTÁK ÚJRA. ÉRVÉNYTELEN LETT A LAKÁSOTTHONOKRÓL TARTOTT NÉPSZAVAZÁS TOLNANÉMEDIBEN. SZABÓ TÜNDE: SZÜKSÉG VAN A SPORT IRÁNT ELKÖTELEZETT KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA. HORVÁTOK ÉS MAGYAROK ELLEN ELKÖVETETT HÁBORÚS BÛNÖK MIATT KÖRÖZÖTT SZERB FÉRFIT FOGTAK EL ROMÁNIÁBAN. ÚTLEZÁRÁSSAL AKADÁLYOZTÁK MEG SZERBIÁBAN AZ EGYKORI RADIKÁLIS VEZETÕ, VOJISLAV SESELJ TÜNTETÉSÉT. NEGYEDSZER FOGJA LETENNI AZ ELNÖKI HIVATALI ESKÜT MA A MOSZKVAI KREMLBEN VLAGYIMIR PUTYIN. A CIA ÉLÉRE JELÖLT GINA HASPEL VISSZA AKART LÉPNI, MERT RÉSZT VETT A TERRORIZMUSSAL VÁDOLTAK KÍNZÁSOS KIHALLGATÁSI PROGRAMJÁBAN. TOVÁBBI, A SZÍRIAI HATÁRON ÁTÍVELÕ KATONAI MÛVELETEKET INDÍT TÖRÖKORSZÁG JELENTETTE BE ERDOGAN ELNÖK. HAWAII: A KILAUEA VULKÁN EDDIG MINTEGY 30 HÁZAT PUSZTÍTOTT EL ÉS CSAKNEM 2000 EMBERT KÉNYSZERÍTETT OTTHONA ELHAGYÁSÁRA. MEGERÕSZAKOLTAK ÉS MEGÉGETTEK EGY KISKORÚ LÁNYT INDIÁBAN, AZ ÁLDOZAT ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOTBAN VAN. KÁBÍTÓSZER OKOZTA EGY CSECSEMÕ HALÁLÁT, A BÍRÓSÁG ELRENDELTE AZ ANYA ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT. HÉTFÕN AZ M3-AS AUTÓPÁLYA TÖBB SZAKASZÁN IS KORLÁTOZÁSOKRA, TORLÓDÁSOKRA KELL SZÁMÍTANIUK A KÖZLEKEDÕKNEK. KÉT EGYMÁSHOZ KÖZELI HELYSZÍNEN HÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE TÖRÖKBÁLINTNÁL AZ M7-ESEN, A BALESETEK KOMOLY TORLÓDÁST OKOZNAK. KRIPTÁBA ZUHANT GÖDÖLLÕN EGY NÕ, SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. NÕKET FUTTATÓ NYÍREGYHÁZI PÁRT VETTEK ÕRIZETBE A RENDÕRÖK.