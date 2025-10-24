Keresés

2025. 10. 24. Péntek Salamon napja
Belföld

Addig számolják amíg jó nem lesz: a Békemenet megtöltötte a Kossuth teret, a Telex a lájkokat számolja

2025. október 24., péntek 11:45 | Hír TV
Kossuth tér október 23. webshop hazugság gyűlölet szarkazmus Békemenet 444 Magyar Péter Telex Tisza Párt euromédia

A Telex diadalittasan hirdetett "online győztest" az október 23-i számháborúban. Publicisztikánk bemutatja, miért bizonyíték ez a pánikra: a valóságot (egy kétszer akkora teret megtöltő Békemenetet) már csak digitális illúzióval és statisztikákkal próbálják ellensúlyozni, hogy kiszolgálják a "gyűlölet-vevőiket" és a brüsszeli finanszírozóikat.

  • Addig számolják amíg jó nem lesz: a Békemenet megtöltötte a Kossuth teret, a Telex a lájkokat számolja

A külföldről finanszírozott euromédia (élén a Telex-szel) ma diadalittasan hirdetett győztest az október 23-i számháborúban. Bonyolult, statisztikákkal teletűzdelt elemzésben kimutatták: bár a valóságban, a fizikai térben a Békemenet elsöprő erejű volt, de a digitális térben, ott... na ott... ott biztosan a Tisza nyert. Gratulálunk. Ez a győzelem legalább annyira valóságos, mint a Tisza Párt programja, vagy annyira valóságos ahogy a Tisza Párt a magyar érdekek mellett szavaz az Európai Parlamantben. Semennyire!

A politikai matek bukása (a valóság)

Mielőtt belemegyünk ebbe a digitális illúzióba, szögezzünk le egy tényt, amit a józan ésszel gondolkodó, a teret és a geometriát még ismerő olvasóink is tudnak. A Kossuth tér (ahol a Békemenet volt) területe kétszer akkora, mint a Hősök tere (ahol a "Peti webshop" tartotta a legújabb a gyűlölet  termékbemutatóját).

A Békemenet hömpölygő tömege az Alkotmány utcától a környező utcákig tartott. A valóságot, a fizikai jelenlétet a Telex "független" újságírói sem merték (pontosan) megbecsülni. Helyesen tették. Könnyebb volt a tekintetüket a telefonjukra szegezni, mert a valóság fájdalmas lett volna. A vita tehát a fizikai valóság szintjén eldőlt.

A "gyűlölet-webshop" marketingfogása (az illúzió)

De miért fontos ez a kétségbeesett online "győzelem" a Telex-nek és Magyar Péternek? Mert a "Peti webshop" egyetlen helyen létezik: a digitális térben. Nincs bemutatóterme, ahol "értékteremtés gyümölcseit" (gyárakat, utakat, munkahelyeket) mutathatna be. Neki nincsenek ilyenek.

Az ő egyetlen terméke a gyűlölet. A "vevői" frusztrált, "mindenszarista", O1G-szinten megrekedt emberek, akiknek nem tények kellenek, hanem napi adag düh. A Telex által ünnepelt 2,2 milliós Facebook-megtekintés nem a "hatalmas érdeklődés" bizonyítéka, hanem a digitális illúzióé. A kamuprofilok, a vásárolt lájkok, a brüsszeli pénzből tolt hirdetések mind azt a célt szolgálják, hogy a "vevő" (a gyűlölködő szavazó) elhiggye, hogy többségben van. Ez egy marketingfogás.

 Kinek szól a jelentés? (a finanszírozó)

Ez a marketingtrükk két célt szolgál. Egyrészt, a külföldi, brüsszeli finanszírozók eredményeket várnak a pénzükért. A Telex és Magyar Péter most ezzel a "digitális győzelemmel" bizonygatja a "gazdáiknak", hogy a gyűlölet-politika piacképes, a webshop működik és érdemes továbbra is finanszírozni a bábkormány-jelöltet.

Másrészt, ahogy azt önök is írták, ez a "hergelés" a vevőkörnek szól. Annak a rétegnek, aki a saját élete kudarcaiért és rossz döntéseiért nem önmagát és az elhibázott döntéseit, hanem mindig mást (leginkább Orbánt) okol. Neki kell az illúzió, hogy nincs egyedül. Nem kötelező felülni a hergelésnek, de ők pontosan ezt a terméket vásárolják: a felmentést a felelősség alól.

Konklúzió: a valóság makacs dolog

A Telex "digitális győzelme" fabatkát sem ér. A valóság az, hogy a Békemenet a fizikai valóság volt, a nemzet immunreakciója a háborús propagandára. A Tisza Párt rendezvénye egy digitális illúzió, egy termékbemutató azoknak, akik gyűlöletet akarnak vásárolni.

A valóságot azonban nem lehet leváltani. A vásárolt lájkok és a kamuprofilok ugyanis nem tudnak bemenni a szavazófülkébe. Ott a fizikai valóság dönt. És a tegnapi nap megmutatta: a valóság a Békemenet oldalán áll. 

