2018. DECEMBER 4., KEDD BUDAPEST RENDEZHETI A 2023-AS SZABADTÉRI ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁGOT JELENTETTE BE AZ IAAF MONACÓBAN. NÚSZ: MEGKEZDÕDÖTT A 2019-ES ÉVES E-ÚTDÍJFIZETÉSI MATRICÁK ÉRTÉKESÍTÉSE, A 2018-RA VÁLTOTT JEGYEK JANUÁR 31-IG ÉRVÉNYESEK. NAV: JÖVÕRE A HORGÁSZENGEDÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ IS KELL ADÓAZONOSÍTÓ JELET IGAZOLÓ OKMÁNY. FÓNAGY JÁNOS: MÉG AZ IDÉN ELFOGADHATJA A PARLAMENT AZ ESZKÖZKEZELÕS LAKÁSOK KEDVEZMÉNYES VISSZAVÁSÁRLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT HÍRTV. OKTATÁSI HIVATAL: PÉNTEKIG JELENTKEZHETNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK A KÖZPONTI KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELIKRE. AGRÁRMINISZTÉRIUM: TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINT JUT A TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMRA. SZEMÉLYES TÁJÉKOZTATÁST KAPNAK AZOK A VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK A KISVÁLLALATI ADÓVAL MINTEGY 10%-NYI KÖZTERHET SPÓROLHATNAK JÖVÕRE. JANUÁRTÓL ÁTALAKUL A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK RENDSZERE, A JOGALKOTÓI SZÁNDÉK SZERINT A KAPOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE A BÉREK RÉSZÉT KÉPEZIK MAJD. A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRA HOZZÁTETTE: 720 MRD FT-TAL TÖBB ÉRKEZETT AZ ÁLLAMKASSZÁBA A KÖZTERHEKBÕL, MINT EGY ÉVE. A KLÍMAPOLITIKAI CÉLKITÛZÉSEKET ATOMENERGIA NÉLKÜL NEM LEHET VÉGREHAJTANI - MONDTA SÜLI JÁNOS PAKSI BÕVÍTÉSÉRT FELELÕS MINISZTER. NÉZÕPONT INTÉZET: KÉT SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A KORMÁNYPÁRTOK SZAVAZÓINAK ARÁNYA, A JOBBIK TÁBORA UGYANENNYIVEL CSÖKKENT OKTÓBERRÕL NOVEMBERRE. EURÓPAI AKKUMULÁTOR KOMPETENCIA KÖZPONTOT HOZ LÉTRE MISKOLCON A BOSCH, A BERUHÁZÁS ÖSSZESEN MINTEGY 14 MILLIÁRD FORINTBA KERÜL. 4 ÓRÁRA CSÖKKENTETTE A 100 KM ALATTI UTAZÁSRA SZÓLÓ VONATJEGYEK ÉRVÉNYTARTAMÁT A MÁV. PÉNTEKEN HOZHAT DÖNTÉST A BUDAPESTI VÉRTANÚK TERÉN ÁLLÓ NAGY IMRE-EMLÉKMÛ ESETLEGES ÁTHELYEZÉSÉRÕL A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA. A HÍRTV BIRTOKÁBA KERÜLT HANGFELVÉTEL ALAPJÁN SZÁVAY ISTVÁN MÁR A SZAVAZÁS ELÕTT TUDTA, HOGY KIK LESZNEK AZ ÚJ JOBBIK-ALELNÖKÖK. AZ RDMSZ TÖRVÉNYTERVEZETET TERJESZTETT A ROMÁN PARLAMENT ELÉ A GYULAFEHÉRVÁRI NYILATKOZATBAN MEGÍGÉRT KISEBBSÉGI JOGOKRÓL. A ROMÁN ELLENZÉK ETNIKAI ENKLÁVÉKTÓL FÉLTI ROMÁNIÁT AZ RMDSZ ÚJABB AUTONÓMIAKÖVETELÉSE MIATT. FELJELENTETTÉK AZ ERDÉLYI SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERÉT, MERT NEM ZÁSZLÓZTA FEL ÚGY A VÁROST DECEMBER 1-JÉRE, MINT MÁRCIUS 15-RE. SZLOVÁKIA 42 KATONÁT, ILLETVE KATONAI RENDÉSZT KÜLD IRAKBA A NATO KIKÉPZÕ MISSZIÓJÁNAK RÉSZEKÉNT - DÖNTÖTT A POZSONYI PARLAMENT. HIVATALOSAN IS BEJELENTETTE AZ ÜZEMANYAGADÓ BEFAGYASZTÁSÁT ÉDOUARD PHILIPPE FRANCIA KORMÁNYFÕ. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK FELKERESTE A "SÁRGA MELLÉNYES" TÜNTETÕK ÁLTAL FELGYÚJTOTT DÉL-FRANCIAORSZÁGI PREFEKTÚRÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG KIÁLL UKRAJNA ÖNÁLLÓSÁGA MELLET, DE FIGYELEMMEL KÖVETI A KISEBBSÉGEKET ÉRINTÕ POLITIKÁJÁT. UKRAJNA NYUGATI SZOMSZÉDAITÓL KÉRT SEGÍTSÉGET A HATÁRVÉDELEM ERÕSÍTÉSÉRE. OROSZORSZÁG RÉSZLEGESEN FELOLDOTTA AZ UKRÁN KIKÖTÕK BLOKÁDJÁT AZ AZOVI-TENGEREN. WASHINGTON 60 NAPOS ULTIMÁTUMOT ADOTT MOSZKVÁNAK AZ INF-SZERZÕDÉS BETARTÁSÁRA. MOSZKVA BETARTJA AZ INF-SZERZÕDÉSEKET, ÉS EZT WASHINGTON IS TUDJA - KÖZÖLTE MARIJA ZAHAROVA OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ. ÕRIZETBE VETTÉK AZ USÁ-BA TARTÓ MIGRÁNSKARAVÁN MINTEGY 800 TAGJÁT. EGYOLDALÚAN VISSZALÉPHET LONDON AZ UNIÓBÓL VALÓ TÁVOZÁS SZÁNDÉKÁTÓL AZ EU BÍRÓSÁGÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA SZERINT. AMERIKAI NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ: AZ USA TÁMOGATJA A HEZBOLLAH LIBANONI HATÁRNÁL FELFEDEZETT ALAGÚTJAINAK IZRAELI FELSZÁMOLÁSÁT. A CIA IGAZGATÓJA KEDDEN ZÁRT KÖRÛ TÁJÉKOZTATÓT TARTOTT A SZENÁTUS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA ÉS A HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGA TAGJAINAK. AMERIKAI SZENÁTOROK: "NEM IS KÉRDÉS", HOGY AZ KORMÁNYKRITIKUS SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK HÁTTERÉBEN A SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖS ÁLLT. 96 CIVIL ÉS 34 KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BIATORBÁGY ÉS SÓSKÚT KÖZÖTT, AZ EGYIK AUTÓ KIGYULLADT, HÁRMAN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. TÍZ AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A FÕVÁROSI NAGYVÁRAD TÉREN, AZ ÜLLÕI ÚT VÁROSBA VEZETÕ OLDALÁN, KÉT EMBERT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK. ÉLETFOGYTIGLANI FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK AZT A SAJÓSZÖGEDI FÉRFIT, AKI TAVALY MEGÖLTE NYOLCVANÉVES ÉDESANYJÁT. MÁSODFOKON IS ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTÉK A FÉRFIT, AKI 2003-BAN ELÜTÖTT, MAJD MEGFOJTOTT EGY NÕT GYÕR KÖRNYÉKÉN. FORGALOMKORLÁTOZÁST RENDELT EL A NÉBIH EGY BÁCS-KISKUN MEGYEI ÁLLATTARTÓ TELEPEN, AHOL ISMERETLEN EREDETÛ KACSATETEMEKKEL ETETTÉK A SERTÉSEKET. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT. BRUTTÓ 2 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT SZERDÁN A MOL.