Adathalászat vagy valós szavazás volt a Tisza Pártnál? + videó

Megosztás itt:

Azt még senki sem tudja, mi lehet a háttérben, van-e hátsó szándéka azzal Magyar Péternek, hogy saját szimpatizánsaitól vár választ arra, hogy maradjon a jól fizető brüsszeli állásában, vagy jöjjön haza és építse a Tisza Pártot – erről beszélgettek délelőtti adásunkban kollégáink. Felvetették azt is, hogy információik szerint csak azok voksolhatnak a „nagy megoldásról”, akik személyes adataikat is megadják. Ebben az esetben viszont felmerülhet az adathalászat gyanúja is, ami visszaélésekre adhat okot – fogalmaztak.

A műsor második részében azt a témát feszegették az újságírók, hogy miután Giorgia Melonitól átvette az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójának vezetését Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök, akár az is előfordulhat, hogy egyesülnek a Patrióták pártszövetséggel, ami gyengíthetné az EP jelenlegi szivárványkoalíciójának hatalmát.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: képernyőfotó