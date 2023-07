„Abszolút meggyőzött” – Szánthó Miklós Michael J. Knowles könyvéről

Megosztás itt:

– Miért jelentős, hogy a legújabb kori liberalizmusról szóló könyv „magyarul” is megjelent?

– Egy-két évtizeddel ezelőtt a kommunista hagyományoktól látszólag megtisztított baloldali politika kvintesszenciája a viszonylagosság és az „ÉN” középpontba állítása, ami társadalmi nihilhez, teljes kiüresedéshez vezet - a könyv üres lapjai ennek nyers, de szerintem hatásos megjelenítése. Igen, ez talán az első, a liberalizmus szellemi igényességéhez mérhető tudományossággal elkészített nemzetközi, és most magyarra fordított mű. Nem hiába írt ajánlást hozzá Donald Trump, de Kocsis Máté vagy Bayer Zsolt is: valóban megdöbbentő részletességgel tartalmazza Biden, Soros, Gyurcsány vagy Karácsony Gergely egyetemes politikatörténet legkiválóbb lapjaira kívánkozó gondolatait is.

–Mit üzen az, hogy Knowles üres oldalakkal mutatja be a mai liberalizmust?

– Hangsúlyozom, az Alapjogokért Központ által kiadott mű hiánypótló iránymutatás, a rögvalóságot írja le teljesen hitelesen és olyan formában, amibe nem lehet belekötni. Marx Tőkéje után Knowles írása a legszentebb könyve lehet a baloldalnak, amelyből mindent megtudhatnak önmagukról. Engem abszolút meggyőzött.

– Persze, ez egy geg. De milyen képet fest a liberálisokról?

– A viccet félretéve, a liberalizmus egy kiüresedett ideológia, ami pusztán hatalmi mechanizmussá vált: azért a folyamatos „társadalmi igazságharc”, az emberi jogi fundamentalizmus, a genderforradalom, mert valamilyen aktuális felszabadításmánia nélkül a mozgalom egyszerűen értelmét vesztené. Azok, akik egykor még azt harsogták, hogy „make love, not war”, és a béke széplelkű szószólói voltak, ma már háborúkat finanszíroznak. Korábban az általános választójogért küzdöttek, ma a hideg rázza ki őket a népuralomtól, a „populizmustól”. Egykor a női jogokért küzdöttek, ma azt is tagadják, hogy aki nő, az nő. Már nincs élő szövet a fémvázon.

Borítókép: Michael J. Knowles: Miért is szavazzunk a libernyákokra? – Átfogó, kimerítő szakmai útmutató című könyve a Libriben (Fotó: Alapjogokért Központ)