Ábrahám Róbert üzent Sebestyén Balázsnak + videó

Megosztás itt:

– Tegnap este kellett volna megjelennie annak a lejárató anyagnak, ami egy kamikaze akció keretein belül került engedélyezésre, és aminek az lett volna a rövid távú hivatott célja, hogy valamennyire megpróbálja lehűteni a hangulatot, próbáljon kételyt kelteni, engem elhitelteleníteni, de mindezt úgy, hogy tisztában voltak vele, hogy ennek az egésznek hosszú távon nagyon nagy ára lesz – idézte Ábrahám Róbert szavait a Magyar Nemzet.

– Megjelent Sebestyén Balázs is. Sebestyén Balázs, akiről azt gondoltam, hogy távol fogja magát tartani ettől az ügytől, de végül nem így történt. Ő arról kezdett beszélni, hogy „nem is tudjuk, hogy van-e nyomozás jelenleg Lakatos Márkkal szemben” , majd Rákóczi helyesbít, hogy „a rendőrség is nyilatkozott, azért azt tudjuk” – idézte Ábrahám a rádiós műsorvezetőket, majd nyomatékosította: emberkereskedelem gyanújával nyomoz a rendőrség, jelenleg még ismeretlen tettes ellen, a vallomásokból egyértelműen kiderül, hogy Lakatos Márkkal összefüggésben.

– Azt is tudja mindenki, hogy egy halom tanút kihallgattak, magát a sértettet is, sőt házkutatást is tartottak tanúknál, Balázs!

Azért itt többről van szó, mint valamilyen sajtóhadjáratról, de hát ezt pontosan tudod.

– Sőt Balázs, mondok neked többet is. Házkutatást nálam tartottak, a hivatalos mondás az volt, hogy nyersanyagokra volna szükség – mondta Ábrahám. Az egykori újságíró leszögezte, hogy nem volt a házkutatás ellen kifogása.

– Hozzájárultam, együttműködtem, és azt mondtam, vigyék csak, amit akarnak. Nekem nincs rejtegetnivalóm, bár úgy gondolom, hogy nem nyersanyagra volt szükség, hanem információra azzal kapcsolatban, hogy kikkel szemben lehet még bizonyítékom, tudásom, vagy akár bármi olyan dolog, ami terhelő lehet a későbbiekben. A helyzet azonban az, hogy én ezeket az információkat nem digitális eszközökön és nem papírformában tartom – húzta alá Ábrahám, aki kihangsúlyozta: