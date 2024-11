Ábrahám Róbert a Lakatos Márk-ügy kapcsán: még vagy 15 nevet tudnék mondani + videó

Megosztás itt:

Fejezzük be az áldozathibáztatást, amit művelnek, aminek Pottyondi az élharcosa, fejezzük ezt be, hogy a miért hiszünk ennek, meg miért hiszünk annak, ezt tette K. Endre. Csak szeretném mondani. Hogy a fiú az úgyis drogozott, hogy az úgyis csak egy cigány kölyök volt, a Misi bácsi meg nagyon rendes. Ugyanezt tette K. Endre, és ők ugyanezt teszik most főműsoridőben. Ezt fejezzük be, vegyük komolyan ezeket az állításokat, engem pedig ne vádoljon azzal senki, hogy meggondolatlan vagyok! Most 15 embernek tudnám kihozni a nevét. Úgy, hogy már van mögötte bizonyíték is, de nem teszek addig ilyent, amíg nem megalapozott minden amiről beszélek - fejtette ki Ábrahám Róbert újságíró Bayer Zsoltnak.