Ablakon keresztül érkezett a fogadóba

109 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, elhunyt 3 beteg. A beoltottak száma 5 millió 688 ezer, közülük 5,5 millióan már a második oltását is megkapta. Rémhírterjesztés, hogy nem lehet regisztrálni a harmadik oltásra - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. György István szerint a koronavírus rendkívül agresszív delta variánsa miatt mindent meg kell tenni azért, hogy növekedjen az oltási hajlandóság. Semmi keresnivalója a gender-ideológiának az óvodákban és iskolákban az oktatási tárca korábbi vezetői szerint. Fodor Gábor egykori közoktatási miniszter a Magyar Nemzetnek elmondta: nem lenne szerencsés, ha amerikai példára hazánkban is transzneműek részvételével igyekeznének érzékenyíteni az óvodásokat a különböző LMBTQ-szervezetek. A második negyedévben a gazdaság visszatért a járvány előtti teljesítményhez - kommentálta Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó a csaknem 18 százalékos GDP-növekedést jelző statisztikai adatokat a Kossuth rádióban. A rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian, mint most, a foglalkoztattak száma a 4,7 milliót közelíti, a négyszázalékos munkanélküliség Európában az egyik legalacsonyabb - nyilatkozta Bodó Sándor államtitkár. Minden negyedik építőipari szereplőnél talált valamilyen jogsértést az adóhivatal - közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Nagyszabású Szent István-napi rendezvénysorozattal készülnek idén az augusztus 20-i hosszú hétvégére. A hagyományos ünnepi programok mellett komoly- és könnyűzenei koncertek, fesztiválok, történelmi bemutatók, látványos felvonulás, kiállítások, sportesemények, művészeti programok, valamint gasztronómiai élmények is várják a látogatókat. Eddig idén mintegy hatvanezer embert tartóztattak fel, aki illegálisan Magyarország területére akart lépni. Tavaly az azonos időszakban mintegy 19 ezren próbálkoztak - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A kereszténység Magyarországon, Közép-Európában fontos, és annak kellene lennie egész Európában is, ez számunkra evidencia - jelentette ki Soltész Miklós államtitkár. Közel másfélezer külhoni magyar szervezet nyert támogatást a Nemzeti Újrakezdés Program első szakaszában - jelentette be Potápi Árpád János államtitkár. A tálibok beleegyeztek abba, hogy biztonságos elvonulást engedélyeznek Afganisztánból az amerikaiak által irányított kimenekítéshez csatlakozni igyekvő civileknek - közölte Joe Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Angela Merkel német kancellár szerint az Afganisztánból menekülő embereken elsősorban a szomszédos országokban kellene segíteni az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának irányításával. Matteo Salvini, a jobboldali kormánypárti Liga vezetője kizárta, hogy Olaszország több tízezer afgán menekültet fogadjon be, ahogy azt a polgármesterek országos szövetsége sürgette. Nagy-Britannia minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy Afganisztánban, ahol a tálib lázadók előre nem látható gyorsasággal vették át a hatalmat, ne alakuljon ki humanitárius válság - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Nagy-Britanniának eddig naponta ezer embert sikerült kimenekítenie Afganisztánból, ahol a tálib lázadók a napokban átvették az uralmat - közölte a brit belügyminiszter. A brit kormány hosszú távon sok ezer afgán befogadását tervezi. Joe Biden amerikai elnök és Boris Johnson brit kormányfő telefonon megállapodott abban, hogy részt vesznek a világ hét legfejlettebb ipari országa (G7) jövő heti, Afganisztánról szóló virtuális csúcstalálkozóján. Az amerikai légierő közölte: emberi maradványokat találtak az afgán fővárosból felszállt C-17-es katonai gép futóműházában, a körülményeket vizsgálják. A koronavírus-fertőzöttek száma 208,5 millió, a halálos áldozatoké 4,38 millió a világon. Az osztrák kormány a koronavírus elleni harmadik oltást kizárólag mRNS típusú - BioNTech/Pfizer és Moderna - vakcinával tervezi az ősz folyamán - áll az egészségügyi minisztérium közleményében. Észtországban ötször többen haltak bele az idei év első felében a koronavírus okozta betegség szövődményeibe, mint tavaly egész évben. A koronavírus elleni oltás felvételére buzdító felhívást tett közzé szerdán Ferenc pápa, kiemelve, hogy csak így lehet véget vetni a világjárványnak. Egy tucat, rohamfelszerelést viselő fehérorosz rendőr sértette meg a litván határt, miközben egy 35 fős, iraki migránsokból álló csoportot hajtottak a balti állam területére - közölte a litván határőrség szóvivője. Az izraeli tüzérség kedden támadta a megszállt Golán-fennsík lábánál fekvő Kuneitra szíriai tartomány északi részét. Mianmarban meghaladta az ezret a februári katonai hatalomátvétel nyomán kitört zavargások halálos áldozatainak a száma. A lengyel kormány elfogadta az illegális bevándorlásra vonatkozó jogszabályok módosítását, amely egyszerűsítené és meggyorsítaná a határátlépők visszafordítására vonatkozó eljárást. Gitanas Nauseda litván elnök szerint az Európai Uniónak aktívabb politikát kell folytatnia az illegális migráció elleni harcban, és növelnie kell a közösség külső határainak védelmét szolgáló pénzügyi hozzájárulását. Egy hét alatt több mint 8600 esetben intézkedtek a rendőrök sebességtúllépés miatt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok - MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV - az augusztus 20-i ünnephez igazították a járatok közlekedési rendjét - közölte a vasúttársaság. Tíz sportágban és 81 versenyszámban szerepelnek magyar sportolók a jövő kedden kezdődő tokiói paralimpián. A Ferencváros 2:1-re legyőzte a lengyel bajnok Czarni Sosnowiec együttesét a női labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtező minitornáján, így pénteken a torna megnyeréséért, s ezzel a legjobb 32 közé kerülésért léphet majd pályára. November 6-án rendezik meg a III. Kassa-Miskolc Ultramarathon futóversenyt. A koronavírus-járvány miatt törölték a Forma-1-es világbajnokság idei versenynaptárából az októberre kiírt Japán Nagydíjat.