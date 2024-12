Abd el Rahim szerint szabálytalanul járt el a rendőrség + videó

A Demokratikus Koalíció józsefvárosi elnöke még múlt héten jelentkezett be a DK elnöki pozíciójáért, és mutatkozott be mint Gyurcsány Ferenc kihívója. Abd El Rahim azonban kedden hajnalban rendőrségi ügybe keveredett, miután - a Magyar Nemzet értesülései szerint - egy belvárosi társasházban részegen randalírozott.

