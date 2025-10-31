Keresés

Belföld

A14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló döntés a gazdasági növekedés egyik motorja lehet + videó

2025. október 31., péntek 12:00 | HírTV

A 14. havi nyugdíj bevezetésének témájáról Lentner Csaba közgazdász mondott kommentárt.

  • A14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló döntés a gazdasági növekedés egyik motorja lehet + videó

