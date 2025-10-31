A14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló döntés a gazdasági növekedés egyik motorja lehet + videó

Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte: a fenti szándék miatt kellemetlen a Tisza Párt elnöke számára a mesterséges intelligenciával készült videó.

